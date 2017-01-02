اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع المنطقه الشرقيه تستقطب كوادر علمية عليا إلى صفها

تقرير : حصاد 2016 ( عـــدن عــام من الألــم والأمـــل) عام 2016 كان عاما ساسيا وعسكريا بامتياز ، تحققت فيه انتصارات في الجنوب ، وإخفاقات في الشمال ، فقد صدرت فيه قرارات تاريخة أفرحت البعض وخيبت آمال آخرين . ومن أبرز الأنجازات التي شهدتها العاصمة عدن وشكلت علامة فارقة ، تطهير المدينة من العناصر الإرهابية ، حيث

شي عيشه !! خرجت باكرا كعادتي عندما اكون في عدن واذا بجاري يدف سيارته القديمة ( المدحملة ) كالمعتاد فذهبت لمساعدته قائلا له خير شعك دوخت بِنَا انت وسيارتك قال ما ادري ببوها عادني أمس بدلت البطارية وكل يوم بدل لها حاجة هذه سيارتي كما بلادنا كل يوم عطال ، جاري هذا مستأجر بجانب منزلي

سياسيون جنوبيون يطالبون الرئيس هادي بإبعاد وزير داخليته حسين محمد عرب وزير داخلية عفاش سابقا ووزير داخلية هادي حاليا رجل مثير للجدل بالأمس , كان محط ثقة المخلوع عفاش لدرجة أن أشركه في إستثمارات نفط حضرموت ومنحه هبات عديدة واليوم يحظى بثقة مطلقة من الرئيس هادي على الرغم من مما يثار من شكوك حوله ويتهم فيها بتقديم دعم لعفاش لم

صادق الأحمر يكشف النقاب عن علاقة الإخوان بالحوثيين فضح الزعيم الإخواني ، صادق بن عبدالله حسين الأحمر، علاقة الإخوان والحوثيين، التي طالما كانت سرية، رغم تصوير الإخوان العداء للحوثيين في صنعاء. وقالت مصادر اعلامية في صنعاء إن "قيادات من جماعة الحوثي دأبت على زيارة الزعيم الإخواني صادق الأحمر، نجل الشيخ عبدالله الأحمر،