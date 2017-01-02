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اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع المنطقه الشرقيه تستقطب كوادر علمية عليا إلى صفها

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شبوه برس - خاص - الدمام
الاثنين 02 يناير 2017 08:52 صباحاً

 

 

ضمن استمراريه عمل لجان مؤتمر حضرموت الجامع اجتمع مساء امس السبت 31/ 12  /2016  اللواء الركن/ سالم بن سعيد المنهالي نائب رئيس اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع وبحضور المشرف العام المقدم /محمد بن احمد بلحمر برؤساء لجان المؤتمر الجامع بالمنطقه الشرقيه وهم :

1/ البروفيسور عامر ارضي

 رئيس اللجنة الاستراتيجيه

2/  الدكتور محمد علي باخريبه

 رئيس اللجنه الاداريه

3/ الاستاذ عمر محمد باصريح

 رئيس لجنه التواصل

4/ الاستاذ حسين محسن العطاس

 رئيس اللجنه الماليه

5/ الاخ محمد بايوني

  رئيس اللجنه الاعلاميه

ونائبه محسن بن مشدود العامري

وتركز اللقاء على النقاط التاليه:

1/ تشكيل اعضاء اللجان بالمنطقه الشرقيه للمؤتمر الجامع

2/ بدا عمل اللجان و ورش العمل الخاصه بها

3/ تنسيق عقد لقاء مع النخبه الحضرميه بمنطقه الجبيل عبر لجنه التواصل ممثله في رئيسها الاستاذ عمر باصريح

4/ متابعه سير عمل اللجان من خلال عقد لقاء خاص برؤساءها

وفي ختام اللقاء دعا المقدم / محمد بن احمد بلحمر الجميع الى  العمل بما فيه خير لحضرموت تحت مظله مؤتمر حضرموت الجامع

 

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