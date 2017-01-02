اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع المنطقه الشرقيه تستقطب كوادر علمية عليا إلى صفها
ضمن استمراريه عمل لجان مؤتمر حضرموت الجامع اجتمع مساء امس السبت 31/ 12 /2016 اللواء الركن/ سالم بن سعيد المنهالي نائب رئيس اللجنه التحضيريه لمؤتمر حضرموت الجامع وبحضور المشرف العام المقدم /محمد بن احمد بلحمر برؤساء لجان المؤتمر الجامع بالمنطقه الشرقيه وهم :
1/ البروفيسور عامر ارضي
رئيس اللجنة الاستراتيجيه
2/ الدكتور محمد علي باخريبه
رئيس اللجنه الاداريه
3/ الاستاذ عمر محمد باصريح
رئيس لجنه التواصل
4/ الاستاذ حسين محسن العطاس
رئيس اللجنه الماليه
5/ الاخ محمد بايوني
رئيس اللجنه الاعلاميه
ونائبه محسن بن مشدود العامري
وتركز اللقاء على النقاط التاليه:
1/ تشكيل اعضاء اللجان بالمنطقه الشرقيه للمؤتمر الجامع
2/ بدا عمل اللجان و ورش العمل الخاصه بها
3/ تنسيق عقد لقاء مع النخبه الحضرميه بمنطقه الجبيل عبر لجنه التواصل ممثله في رئيسها الاستاذ عمر باصريح
4/ متابعه سير عمل اللجان من خلال عقد لقاء خاص برؤساءها
وفي ختام اللقاء دعا المقدم / محمد بن احمد بلحمر الجميع الى العمل بما فيه خير لحضرموت تحت مظله مؤتمر حضرموت الجامع