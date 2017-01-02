رحيل شركة الحاشدي من حضرموت : كشف بأكبر الشركات الناهبة لنفط شبوه وحضرموت

غادرت معدات شركة حسين الحاشدي التي تعمل بقطاعي المسيلة و10 خرير بحضرموت ، ونقلت معدات شركة الحاشدي على متن شاحنات كبيرة وتداول، ناشطون على فيس بوك صور قالوا انها لمعدات شركة الحاشدي. وقد انتهى عقد شركة الحاشدي منذ فترة إلا ان الشركة ابقت على معداتها بالقاطاعات النفطية بحضرموت. وقبل ايام داهمت قوة من حماية الشركات موقع الحاشدي لإشتباهها بوجود اسلحة.

جدول يكشف أسماء كبار المتنفذين على شركات النفط العالمية لنهب واستنزاف الثروة النفطية في ألجنوب :

* عائلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نكسن وغيرها.

الشيخ حميد الأحمر شركة بترومسيلة Petromasila شركة المقاولين CCC، وله ملكية شركة اركاديا Arcadia وشركة الحمران .

الشيخ حسين الأحمر شركة اكسيدينتال Occidental الأمريكية واكسي OXY الكندية

الشيخ محمد ناحي الشايف شركة KNOC الكورية وشركة دايو Daewoo الكورية .

الجنرال علي محسن يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة اويل سيريش Oil Search الاسترالية، و بي جي بي الصينية، وسنوبيك الصينية، وبتروليم المصرية.

يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، وكيل شركة توتال Total E&P الفرنسية، ابيديس و سي جي جي، وشركة NFI

الشيخ أبراهيم أبو لحوم شركة ترافيجورا Trafigura

نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي Calvally وشركة هود Hood وشركة ريلاينس Reliance الهندية، وانتجرا الروسية، وشركة صافر Safer E&P، ويمن يتروليم،

حسين أحمد الحثيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كلفالي، وشركة نكسن، وشركة دوف Dove

شاهر عبد الحق وكيل شركة DNO وشركة دوف Dove

حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية .

عبد العزيز المحلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلمبيرجر Schlumberger .

هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية .

محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الصينية.

عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هنت Hunt ويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكه مع عيال غالب القمش .

توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلمبرجر .

عبدالله الخراز انتراكس الشرق الأوسط .

أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية وكيل شركة كويت إينرجي مشغل قطاع 5 وأيضاً جلف إينرجي .

قطاعات وبلوكات واسماء وكلاء الشركات .

اسماء المواقع والقائمين والمهيمنين على شركات النفط مأرب شبوه حضرموت

اليكم قائمة باسمأ المتنفذين والمهيمنين على الشركات النفطية في مارب وشبوة وحضرموت 1- محسن علي محسن الاحمر شركة ذكوان للخدمات النفطية 1-وكيل بلك 7 بلوك نفطي 2-وكيل شركة اويل سيرش الاسترالية 3- وكيل شركة بي جي بي الصينة 4- وكيل شركة بتروكيم المصرية 5 - وكيل شركة سنوبيك الصينية

2- يحيى محمد عبدالله صالح الاحمر شركة الماز ...للخدمات النفطية 1-وكيل 4 بلوك 2- وكيل شركة توتال 3- وكيل شركة ابيدكس 4- وكيل شركة سي جي جي

3-شوقي هايل سعيد انعم شركة هود اويل لنفط والغاز 1- وكيل 5 بلوك 2- وكيل شركة كلفالي 3- وكيل شركة ريلانس 4- وكيل شركة انتقرا 5- وكيل شركة يمن بتروليم لنفط

6- وكيل شركة بابا شيفرام 7- وكيل نقل شركة نيبرص

4- حسين الحثيلي دخل مارب وهو سايق وايت والان معه عمل 1-شركة او ام في 2- عمل شركة كلفالي 3- عمل شركة نكسن 4- عمل شركة دوف

... 5- ابن المطهر وكيل شركة او ام في الخ

6- شاهر عبدالحق وكيل شركة دي ان او

7- حسين الحاشدي من سايق بوكلين في صافر الى تاجر ومالك 6 حفارات نفط

8- عبدالعزيز المخلافي شريك توفيق صالح عبدالله

9-توفيق صالح عبدالله وكيل شركة شلمبر جير

10-معصار سلاب الحاشدي من سايق قلاب في صافر عام 87 الى اكبر مقاول مع الشركات النفطية

11-عبدالله الاخرم الحاشدي من بقاله في صافر الى اكبر مقاول في سعد الكامل

12-محمد الشايف من شيخ قبلي الى وكيل 7 بلوك نفطي

13-عبدالسلام غالب القمش الحاشدي من ضابط امن شركة هنت الى اكبر شركة الكون للحراسات الامنية

14-هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية

15- محمد الحرازي من موظف في مارب الى وكيل شركة نيبرص

ووكيل شركات الحفر الصينية

16-محمد رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الصينية للحفر

17-شركة هوك العالمية محمد حزام

*- منصور القروه باراس

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