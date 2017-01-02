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الاثنين 02 يناير 2017 06:42 صباحاً

مدارس اليمن الدينية لا تمت لمدارس الجنوب بصلة

احمد سالم بلفقيه
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الحوثي مدرسة يمنية والاصلاح ايضا مدرسة يمنية تتبعهم جامعة الايمان ودماج ومعبر ومأرب.

وشوافع إب وتعز شوافع ليسوا على طريقة الجنوب فهم شوافع على طريقة بن علوان والشاذلي والقادري وغيره.

ولكن كل تلك الجماعات مركزهم ومرجعياتهم اليمن المالية والسياسية والدينية وجميعياتهم كذلك ولا مراجع لهم لدينا جنوبية .

حتى السياسية والمالية لتلك الاحزاب مجرد فروع لدينا بالجنوب .

 

عبدالكريم الارياني يقول ويجاهر قبل موته انهم لم يحاولوا نشر المذهب الزيدي في الجنوب وهي اكبر غلطة والا لكانت مرجعيتهم صنعاء وحلقة من حلقات الضعف بالجنوب.

الحمدلله لم يكن لهم ذلك فيكفينا ما لدينا اليوم من اصلاح وغيرهم.

 

جميعهم يعادون الجنوب ومدرسته العابرة للقارات والحدود مدرسة التوسط ويقوم دين حضرموت والجنوب ومنهاجها المرتبط بأربطتها المتشرة في لحج والضالع ويافع وعدن وأبين على المعاملة فالدين المعاملة وهي مدرسة الحكمة والموعظة الحسنة.

 

الحمدلله ان الزيود لا يوجد لهم وجود عندنا بالجنوب وهم فقط في بقعة محدودة من اليمن لم يؤثروا ولم يستوعبوا حتى المناطق التي حكموها منذ قرون.

احمد بلفقيه

 

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