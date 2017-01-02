منذ دقيقه
علاقة الجنوب وشعبه بدول التحالف وحقائق واضحة!!
     قدر الله ان تكون سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية الجنوب العربي ارض مملكة حضرموت الكبرى موطن البشرية في طورها اﻻول جنة ابونا ادم وأمنا حواء عليهما السلام.. كما كان قدرها ايضا ان تكون مرسى سفينة ابونا نوح عليه السلام والوعاء الذي انطلقت منه البشرية في طورها الثاني
منذ 10 دقائق
مدارس اليمن الدينية لا تمت لمدارس الجنوب بصلة
  الحوثي مدرسة يمنية والاصلاح ايضا مدرسة يمنية تتبعهم جامعة الايمان ودماج ومعبر ومأرب. وشوافع إب وتعز شوافع ليسوا على طريقة الجنوب فهم شوافع على طريقة بن علوان والشاذلي والقادري وغيره. ولكن كل تلك الجماعات مركزهم ومرجعياتهم اليمن المالية والسياسية والدينية وجميعياتهم
منذ 13 دقيقه
فريق طبي يجري عمليات جراحية في مستشفى عسيلان لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية
  أجرى الفريق الطبي المرسل من عتق إلى مستشفى عسيلان العام بمحافظة شبوة بمبادرة من جمعية شهداء وجرحى شبوة العديد من العمليات الجراحية العامة وفي مجال جراحة العظام أمس واليوم لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية الذين أصيبوا في جبهات عسيلان حيث ما زالت المعارك الضارية تدور بين
منذ 18 دقيقه
ياسين نعمان يفكك خطاب المخلوع صالح الأخير
  بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه يقول لهم لا تنتظروا من العام الجديد غير ما ذقتموه من عذاب وخراب في العام الذي تودعونه. حتى الكلمة الطيبة في مثل هذه المناسبات يستخسرها الطغاة حينما ترتعش سيقانهم
منذ 21 دقيقه
خروج عدد من محطات الكهرباء بعدن عن الخدمة ومناشدات للحكومة لإنقاذ العاصمة
  خرجت منذ ظهر اليوم الأحد عدد من محطات الطاقة الكهربائية في مدينة عدن نتيجة عدم تزويدها بمخصص الوقود ، باستثناء تلك التي تعمل بالمازوت. وقال مصدر مسئول في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن لـ شبوه برس - أن المدينة باتت مهدده حاليا" بالخروج من المنظومة الكهربائية إذا لم يتم
الرئيسية اخبار المحافظات فريق طبي يجري عمليات جراحية في مستشفى عسيلان لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية
اخبار المحافظات

فريق طبي يجري عمليات جراحية في مستشفى عسيلان لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الاثنين 02 يناير 2017 06:38 صباحاً

 

أجرى الفريق الطبي المرسل من عتق إلى مستشفى عسيلان العام بمحافظة شبوة بمبادرة من جمعية شهداء وجرحى شبوة العديد من العمليات الجراحية العامة وفي مجال جراحة العظام أمس واليوم لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية الذين أصيبوا في جبهات عسيلان حيث ما زالت المعارك الضارية تدور بين الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة والمليشيات الحوثية والعفاشية من جهة أخرى .

أوضح ذلك د . صالح عامر عبدالله العولقي الناطق باسم المقاومة الجنوبية في مديريتي عسيلان وبيحان عضو جمعية شهداء وجرحى شبوة لـ شبوه برس - وقال أن الطاقم الطبي ومساعديه من الفنيين المختصين برئاسة الدكتور عارف بانافع اختصاصي جراحة العظام رئيس الدائرة الطبية في الجمعية كان قد وصل صباح أمس مع كمية كبيرة من الدم الذي تم التبرع به في عتق بناء على دعوة أطلقتها الجمعية .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة