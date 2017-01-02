فريق طبي يجري عمليات جراحية في مستشفى عسيلان لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية

أجرى الفريق الطبي المرسل من عتق إلى مستشفى عسيلان العام بمحافظة شبوة بمبادرة من جمعية شهداء وجرحى شبوة العديد من العمليات الجراحية العامة وفي مجال جراحة العظام أمس واليوم لجرحى الجيش والمقاومة الجنوبية الذين أصيبوا في جبهات عسيلان حيث ما زالت المعارك الضارية تدور بين الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة والمليشيات الحوثية والعفاشية من جهة أخرى .

أوضح ذلك د . صالح عامر عبدالله العولقي الناطق باسم المقاومة الجنوبية في مديريتي عسيلان وبيحان عضو جمعية شهداء وجرحى شبوة لـ شبوه برس - وقال أن الطاقم الطبي ومساعديه من الفنيين المختصين برئاسة الدكتور عارف بانافع اختصاصي جراحة العظام رئيس الدائرة الطبية في الجمعية كان قد وصل صباح أمس مع كمية كبيرة من الدم الذي تم التبرع به في عتق بناء على دعوة أطلقتها الجمعية .

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