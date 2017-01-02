خروج عدد من محطات الكهرباء بعدن عن الخدمة ومناشدات للحكومة لإنقاذ العاصمة

خرجت منذ ظهر اليوم الأحد عدد من محطات الطاقة الكهربائية في مدينة عدن نتيجة عدم تزويدها بمخصص الوقود ، باستثناء تلك التي تعمل بالمازوت.

وقال مصدر مسئول في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن لـ شبوه برس - أن المدينة باتت مهدده حاليا" بالخروج من المنظومة الكهربائية إذا لم يتم التدخل العاجل لتزويد المحطات بالوقود المخصص.

وأكد المصدر بأنهم " اضطروا إلى تقليص ساعات العمل في المحطات بحيث يتمكنوا من الاستمرار في العمل خلال الساعات القادمة في باقي المحطات.

وبحسب إدارة التوليد ، فإن المحطات لم تزود بالوقود المخصص منذ يوم أمس.

مضيفاً " بان التوليد الحالي93.8 مرسل بئرناصر2.5MW العجز94MW حمل عدن187.8MW سيتم خروج2.1MWبعد ساعة في حجيف القديم كما سيتم بدء تخفيض توليد الملعب من الساعة12:00ليلاً وستصل إلى ال0MW مع الصباح.

وناشدت الإدارة العامة للتوليد بمؤسسة الكهرباء رئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والنفط ومحافظ عدن بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الموقف ، قبيل غرق العاصمة الشرعية في ظلام دامس .

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