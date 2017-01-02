محافظ عدن يوجه بمنع اصطياد السلاحف البحرية في عدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 يناير 2017 06:14 صباحاً
اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي توجيها قضى بمنع اصطياد السلاحف البحرية المعرضة للإنقراض في عدن .
واصدر الزبيدي توجيهه إلى المسئولين في مديريتي البريقة وصيرة والمسئولين في مؤسسة الاصطياد الساحلية وقضت بمنع أي أعمال اصطياد للسلاحف البحرية .
وجاء هذا التوجيه عقب جهود قادها العقيد سند جميل محمد وهو مدير سابق لشرطة كريتر وبذل جهود كبيرة في استصدار هذا التوجيه .
ومنذ عدة أعوام بات صيادون محليون يقومون باصطياد السلاحف البحرية في مخالفة واضحة لقوانين الاصطياد المحلية .
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