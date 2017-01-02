الحزام الامني يعثر على صواريخ مدفونة في معسكر بمنطقة بئر احمد عدن (صور) قال مصدر عسكري في محافظة عدن ان قوات الطوارئ التابعة للحزام الأمني عثرت على صواريخ مدفونة في معسكر سابق ببئر أحمد. واكدت المصادر ان هذه الصواريخ قد تعود لجماعان ارهابية هدفها زعزعت امن العاصمة عدن واكد المصدر لـ شبوه برس - ان قوات الطوارى سوف تواصل عملها في ملاحقة عناصر

للمناطقيين المتلبسين رداء الوطنية نكرة المناطقية ونمقتها قولا وفعلا نكرة كل من يستخدمها ويتلبسها بلباس وطني ويتقمص دور الوطني وهو مناطقي يكتب عن المناطقية ويحذر منها بمناطقية يتهم الناس بمناطقية ويدافع عن اخرين بمناطقية وهو الوطني الذي يحذر ويشيد ويبارك بمناطقية حتي كرهت اسم الوطنية التي يدعيها

محافظ عدن يوجه بمنع اصطياد السلاحف البحرية في عدن اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي توجيها قضى بمنع اصطياد السلاحف البحرية المعرضة للإنقراض في عدن . واصدر الزبيدي توجيهه إلى المسئولين في مديريتي البريقة وصيرة والمسئولين في مؤسسة الاصطياد الساحلية وقضت بمنع أي أعمال اصطياد للسلاحف البحرية . وجاء هذا التوجيه عقب

المحافظ الزبيدي يرأس الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي للعاصمة عدن رأس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن صباح اليوم الأحد بديوان العاصمة عدن الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي . وفي مستهل الاجتماع تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ قراراته، كما تم ايضا استعراض مخرجات مدراء عموم المديريات لإجراءات تفعيل الايرادات