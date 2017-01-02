المحافظ الزبيدي يرأس الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي للعاصمة عدن

رأس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن صباح اليوم الأحد بديوان العاصمة عدن الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي .

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ قراراته، كما تم ايضا استعراض مخرجات مدراء عموم المديريات لإجراءات تفعيل الايرادات المالية، كما تم مناقشة مذكرة مستشار وزير الثروة السمكية بشان النهوض بالقطاع السمكي بالعاصمة عدن.

عقبها تم مناقشة تقارير الاجتماع الحالي، حيث كان في مقدمتها تقرير عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة اعمال الشحن والتفريغ والنقل الثقيل بميناء عدن، حيث قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن محمد امزربة شرحاً مفصلا عن أعمال اللجنة والتي شُكلت برئاسة وكيل العاصمة لشؤون النقل خالد الجعيملاني، مبيناً بانها-اللجة- قد باشرت أعمالها بالنزول الميداني للاطلاع على واقع العمل ،وتحديدا فيما يخص العمالة والشركات الملاحية، موضحا بانها قد شكلت رؤية كاملة وواضحة من خلال نزولها وانها في طور العمل لإعداد تقرير مفصل بهذا الخصوص على ان يتم تقديمه بصورة متكاملة خلال الاجتماع القادم.

كما قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن رؤية كاملة عن سير العمل في ميناء عدن ،مستعرضاً اهم ما تم انجازه عقب الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية العفاشية، وكذا ابرز المشكلات والعوائق التي تواجه سير العمل أهمها مشكلة نقل البضائع والحاويات الى المحافظات والمناطق المجاورة، بالإضافة الى مشكلة نقص المعدات والتجهيزات، مبينا بان المؤسسة تعمل حاليا على تجهيز بعض الرافعات والمقطورات لإدخالها الخدمة بما يساعد على تحسين العمل ورفع طاقتها الانتاجية.

كما ناقش الاجتماع عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة تعرفة الجمارك بين ميناء عدن ومينائي المكلا والحديدة والتي افادت بمخالفة ميناء المكلا للتعرفة الجمركية بخفضه بما يقارب الـ50% من التعرفة، مما ادى الى عزوف العديد من التجار والمستوردين عن ميناء عدن وانخفاض ايراداته، حيث افاد محافظ العاصمة بان هناك مذكرة قد رفعت الى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

كما قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن طلبا لسيادة اللواء الزبيدي للجلوس مع محافظي المحافظات المجاورة لبحث الاسباب التي تعترض عمل نقل الحاويات والبضائع، الامر الذي استجاب له المحافظ مؤكدا ان هناك اجتماعاً سيعقد في القريب العاجل للبت في الموضوع.

وتم في الاجتماع ايضاً مناقشة مخرجات اجتماع مدراء عموم المديريات باللجنة التي شُكلت برئاسة وكيل العاصمة لشؤون المديريات علي هثم الغريب لبحث اسباب تدني الايرادات، واستعراض افادات مدراء العموم بهذا الخصوص، كما تم ايضا استعراض افادة مدير عام مكتب المالية ومدير عام الرقابة على الرقابة والمقترحات التي تم رفعها لمحافظ العاصمة للاطلاع عليها واقرار ما من شانه رفع ايرادات المديريات.

وكما تم ايضا مناقشة قرار وزير المالية بخصوص موازنة السنة المالية 2017م والتي تضمنت العمل بموازنات السنة المالية 2014م، مع مراعاة القرارات المتخذة في العام 2016م.

وناقش المجتمعون أيضا رسالة مستشار وزير الثروة السمكية التي قدم فيها مقترحات للنهوض بالقطاع السمكي أهمها الحفاظ على الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في انعاش الجانب الاقتصادي للعاصمة عدن.. وبهذا الخصوص قدم مدير عام مكتب الثروة السمكية افادته طالبا احالتها رسميا للمكتب للاطلاع عليها ومناقشتها خاصة وأن هناك بعض من المقترحات تتعارض مع القوانين العامة.

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