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اخبار المحافظات

الإمارات تدشن العام الجديد بدعم شرطة عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 يناير 2017 06:09 صباحاً

 

ضمن الجهود التي تبذلها دول التحالف لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2017 بدعم مرور شرطة عدن لتأهيل أقسام الشرطة ودعم افرادها للقيام بالمهام المنوطة بهم.

واستمرارا لتسليم اسطول السيارات لشرطة عدن التى تسلمت خلال العام المنصرم ما يقارب 130 سيارة .. تسلمت شرطة المرور التابعة لإدارة أمن عدن سيارة جديدة من نوع " fj " .

وأشاد مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع بالجهود التي تبذلها دولة الامارات لدعم شرطة عدن خلال الفترة الماضية معتبرا ان دولة الإمارات لم تبخل في تقديم كل ما يلزم لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وهو ما انعكس ايجاباً على الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة .

وأكد شلال أن العام الحالي 2017 سيكون عام اجتثاث الإرهاب من جذوره وستشهد عدن نهضة حديثة في كافة مجالات الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات ال130 الحديثة التي تسلمتها شرطة عدن خلال عام 2016 توزعت ما بين سيارة FJ ، وسيارات نوع شاص، وسيارات الدفاع المدني، ودراجات المرور.

 

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