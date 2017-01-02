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الاثنين 02 يناير 2017 06:08 صباحاً

هل عدنا الى الجاهلية الأولى؟

د.علوي عمر بن فريد العولقي
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أطل علينا عام 2017م ومدن وقرى اليمن تتشح بالسواد...

رائحة الموت والبارود والرصاص وصلت كل بيت..

والدم اليمني يسيل في الجبال والهضاب والرمال..

غبار المعارك فوق رؤوسنا .. والألغام تتفجر تحت اقدامنا

الأحزمة الناسفة تمزق أجساد شبابنا.. وتنثر اشلائهم

البيوت تنسف .. والأحياء تقصف والمدن تدمر ..

الجوع يفتك بعشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال..

الأمراض والأوبئة تنتشر كالطاعون تحصد الأرواح..

القرى محاصرة .. والطرق مقطوعة والخوف يسكن النفوس..

لا فرق بين الأحياء والأموات.. الفرق هو أن البعض ميت فوق التراب والآخر تحت التراب..

 

الشعب اليمني منقسم الى فئات ثلاث:

- فئة تريد اغتصاب الحكم باسم الرب والسلالة..وتدعي أنها ظل الله في الأرض ..وتتحالف مع شلة قبلية فاسدة ربت عشرات القطط السمان على موائدها شمالا وجنوبا ..وتدين بالولاء لولي نعمتها الذي خلعه الشعب !!وحزب شيطاني يتقمص بالدين ومسوح الرهبان ويطلق اسراب الانتحاريين من شياطينهم الدواعش والطواهش يفجرون أنفسهم وسط الآمنين الأبرياء ويزهقون لأرواح باسم الدين !!

- شياطين ضالة يعتقدون أنهم على صواب وأنهم من طيور الجنة لقنوهم أن الحور العين تنتظرهم على أبواب الجنة !!

- وفي المقابل النصف الثاني من العصا الذي كان شريكا وحليفا مع المخلوع في الحكم سابقا وامتطى جواد الشرعية " ويقتات القسم الاكبر منهم على دماء وآ لآم الشعب اليمني ولا يوجد في دائرتها الا فئة قليلة من المخلصين..!!

- الفئة الثالثة التي تطحن في الوسط هي الشعب المغدور المكلوم "المقهور" الذي يصارع من أجل البقاء حتى أصبحت احلامه سرابا وبعد هذا كله لا تظنوا يا أهل اليمن انكم أهل الحكمة والايمان فما قاله الرسول لا ينطبق عليكم اليوم بل على صحابته والتابعين المجاهدين في عهد الاسلام الأول

- اما أنتم لستم سوى نبتة جاهلية أشد عداوة للإسلام من أبي جهل !! 

- . واكثر نفاقا من عبدالله بن  سلول ...أنتم قرامطة العصر ..!!

 

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