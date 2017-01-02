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اخبار المحافظات

مدير كهرباء عدن يتهم الحكومة بعدم جديتها في حل مشاكل الكهرباء ويحذر من صيف كارثي

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 يناير 2017 06:07 صباحاً

 

اتهم مدير كهرباء عدن محيب الشعبي الحكومة اليمنية بعدم جديتها في معالجة مشكلة الكهرباء بعدن .

 

وقال المدير مجيب الشعبي في تصريح لــ” يافع نيوز “:  رغم الوعود الكثيرة التي اطلقتها الحكومة وكانت سبب عودته لإدارة المؤسسة الا انه لم ينفذ من تلك الوعود شيء.

واضاف ان عدن قادمة على صيف كارثي اذا لم تحل الحكومة مشاكل الكهرباء وأولها مشكلة المشتقات النفطية.

 

يشار الى ان معظم محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل خرجت على الخدمة مساء امس، وباتت الكهرباء في انقطاعات مستمرة.

 

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