منذ
في تبدلات الزمان وسقوط امبراطوريات القبائل..رحل القتلة وتشردوا وبقينا نحن البسطاء على أرضنا
  يا الله ما اكثر حزن بوابة عبد الله بن حسين الاحمر مررت  للتو كنت ابحث عن سجائر في ليل الحصبة المتأخر ، لم تكن بوابة الشيخ تنام كان يذكرنا بصحوة ما نجن عليه من خطأ ونزق جهوي ، والان لا احد غير حارسين من العصيمات يتثائبان على جانب بوابة لم تعد تحرس احد غير النهايات الحزينة
منذ 4 دقائق
كبائر الشرعية .. !!
  إن تصاعد وتيرة الهجمات الانتحارية في الجنوب ترتبط وبشكل وثيق مع الطريقة الراهنة التي تتبعها الشرعية في ادارة الامور في الجنوب وهي طريقة وسياسات تتناغم مع موقف الشرعية من القضية الجنوبية ومع مشروعها للحل والمتمثل في الدولة الاتحادية ذات الستة اقاليم وعلى اساس مشروع
منذ 6 دقائق
ابن حبتور.. ‘‘الواشي‘‘ بموكب هادي
  لعل وصف «أبو شريحتين»، أدق ما يمكن أن يوصف به رئيس الحكومة الانقلابية الدكتور أحمد بن حبتور، للدلالة على خيانته الوطنية، وإظهاره الولاء للرئيس عبدربه منصور هادي الذي عينه محافظاً لعدن في عام 2014، فيما كان ينسق سراً مع المخلوع علي صالح، الذي ما لبث أن انضم إليه علناً
منذ 9 دقائق
الجبهات الشرقيه لمديرية عسيلان تشهد معارك عنيفة في كل من جبهة الصفراء والسويدا والسليم جنوب مديرية عسيلان.
  حيث شنت المليشيات في الساعات الأولى من صباح اليوم هجوما واسعا باتجاه منطقة السليم جنوب  مديرية عسيلان في محاوله فاشله  لفك الحصار عن ما تبقى من عناصرها المحاصرين في منطقة الصفراء . مستخدمة خلال الهجوم صواريخ الكاتيوشاء والمدفعيه الثقيله وقذائف الهاون وجميع انواع
منذ 18 دقيقه
بترومسيلة تدير مصالح متنفذي صنعاء : تقنية الابتلاع الجديدة
  بعد التغيير السياسي والديموغرافي في القطاعات النفطية المنتجة بحضرموت و تغير قوى الحماية بهذه القطاعات مع التغير العام في البلد تأكدت مراكز النفوذ باليمن أنه يتوجب عليها تغيير السياسة القديمة التي كانت تدار بها القطاعات النفطية والملف النفطي بشكل عام بما يتلائم مع
الرئيسية اخبار المحافظات في تبدلات الزمان وسقوط امبراطوريات القبائل..رحل القتلة وتشردوا وبقينا نحن البسطاء على أرضنا
اخبار المحافظات

في تبدلات الزمان وسقوط امبراطوريات القبائل..رحل القتلة وتشردوا وبقينا نحن البسطاء على أرضنا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - صنعاء
الأحد 01 يناير 2017 05:17 مساءً

 

يا الله ما اكثر حزن بوابة عبد الله بن حسين الاحمر

مررت  للتو كنت ابحث عن سجائر في ليل الحصبة المتأخر ، لم تكن بوابة الشيخ تنام

كان يذكرنا بصحوة ما نجن عليه من خطأ ونزق جهوي ، والان لا احد غير حارسين من العصيمات يتثائبان على جانب بوابة لم تعد تحرس احد غير النهايات الحزينة ، بينما يبتسم الشيخ عبد الله من لوحة قماشية لذكراه وعسيبه مثبت على الجدران

افكر في برد العصيمي وهو يحرس الموتى وقد تسربت حياته في ليل الحصبة ، لم يعد مرافق شيخ ، ولا هو جندي حراسة ولا هو حوثي ولا مقاومة ولا هو عنصر استخبارات

انه يجلس على الرصيف ، يراقب اخر المارة الباحثين عن سجائر ، يتلقى الريح القادمة من الاطلنطي وهي تجتاز جبال الاوراس في المغرب العربي وتعبر الصحراء الكبرى ثم مويجات ظلام البحر الاحمر لتصب نهاية المطاف على ركبتي عصيمي جالس على الرصيف ولم يعد لديه ما يحرسه

من هنا دخل المشائخ بحثا عن شيخ المشايخ ، من هنا مر علي حميد جليدان وخرجت الصوالين المعطرة بالخيلاء الارستقراطي ونشوة القات الضلاعي ، وهنا وقف رجال كثيرون في انتظار ان يؤذن لهم لملامسة اصابع الارستقراطي الاخير قبل ان يتبدد ابناؤه في بلاد الله بلا إذن من احد ولا رجاء

لم احبهم يوما ، لكن صمت البوابة محزن ، يذكرني بنهاياتنا جميعا ، المثقفين والقبايل ، الصحفيين والناشطين واخر من تبقى من زمن شيخ المشايخ

رفعت راسي للوحة القماشية وأومئت بتحية العابر : مسا الخير يا صاحب الجنبية والشال

هذا الزمن قد شردنا جميعا ، نحن الذين لطالما اسميناك شيخ الجمهورية ، والجمهورية ايضا تم تشريدها ولم تعد صالحة لأن يحلبها احد،

في الجهة الاخرى صورة لمجاهد ابو شوارب ، تم لصق ما تبقى من حاشد في لافتة واحدة قال عنها احدهم : هذه هي المخطوطة الحزينة المتبقية من وهم القبيلة .

شخصيا : كنت اظن حاشد هي المعادل البدائي لشراسة القوقاز ، قبيلة الزعقات والمقاتلين المدججين بجلود الضباع وهم يسفحون الدم في السهب الروسي العظيم

تبين ان الروايات لا تشبه واقعنا المكسور والاعزل حتى من القبائل ، القبائل التي كرهنا اندفاعتها الاستخواذية وتبين لاحقا ان حاشد اضعف من رسام كاريكاتور يواجه البارود بريشته الملونة

لسبب ما احبك يا شيخ عبد الله ، وراض انا انك رحلت بناموسك رغم اخطائك ، الا انك لم تشهد كسر ناموس بلد ظنتك يوما اخر اباطرة الاستحواذ وهتك القانون

اتعرف ، تمنى اغلبنا نهاية لسطوة عائلتك ونخيط ابنائك ، لكن الكسرة تزامنت مع انكسار بلد ، واذلال عيال الشيخ ترافق مع اذلال ابن الرعوي ، وكان تفجير بيتك في الخمري ايذانا بتفجير كل بيت في كل قرية ،

لم نخض معك صراعنا الطبقي ، سقطنا معا وبلا معركة .

الليالي الباردة تدحرج القراطيس وتجمعها عند بوابتك ، بينما يحدق العصيمي في الفراغ ، لم يعد لديه غير جهة واحد للزامل ، وليل بلا جهات….

 

*- للكانب /محمود ياسين

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة