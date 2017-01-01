ياحضارم الوادي : هل انتم مستعدون لاستعادة كرامتكم ؟؟

تبرز مظاهر اﻻحتلال في وادي حضرموت بشكل واضح في حاﻻت القتل المتعمد التي يمارسها جنود اﻻحتلال بحق مواطنينا في هذه المناطق حيث نسمع بين لحظة واخرى عن حالة قتل لمواطنين اما دهسا باﻻطقم العسكرية او بالرصاص الحي عوضا عن اﻻهانات اليومية في النقاط ومراكز الشرطة والمعسكرات واﻻعتقاﻻت وغيرها من الممارسات..

باﻻمس تم اعتقال واهانة المحامي احمد هبيص في سيئون وقبلها بيوم تم اعتقال احد ابناء بن علي جابر في القطن وفي سيئون وبعد ان ارتكب طفل وهو ابن احد ضباط المنطقة العسكرية اﻻولى حادثة صدم سيارة احد المواطنين رفض عساكر المنطقه تسليم السائق الطفل للمرور كونه المخطئ بشهادة كل من كان في الشارع.

ان زوال اﻻحتلال تعني استعادة الكرامه.. واستعادة الكرامه تستحق التضحيه بالغالي والنفيس..

فهل انتم مستعدون ياحضارم الوادي لاستعادة كرامتكم اقصد التضحيه ﻻجل ذلك ؟!

*- عبدالحكيم الجابري.. صحفي المكلا

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