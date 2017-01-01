ياحضارم الوادي : هل انتم مستعدون لاستعادة كرامتكم ؟؟ تبرز مظاهر اﻻحتلال في وادي حضرموت بشكل واضح في حاﻻت القتل المتعمد التي يمارسها جنود اﻻحتلال بحق مواطنينا في هذه المناطق حيث نسمع بين لحظة واخرى عن حالة قتل لمواطنين اما دهسا باﻻطقم العسكرية او بالرصاص الحي عوضا عن اﻻهانات اليومية في النقاط ومراكز الشرطة والمعسكرات

جمعية شهداء شبوة تسهم في معركة الحسم بمواقفها الوطنية والإنسانية . رفدت جمعية شهداء شبوة جبهة القتال في بيحان وعسيلان محافظة شبوة بإرسال رئيس دائرة الخدمات الطبية في الجمعية الدكتور عارف عبدالرحمن بانافع اخصائي جراحة العظام والمفاصل إلى مستشفى عسيلان العام يرافقه فريق فني من مستشفى عتق العام ويراس الفريق الطبي مدير مستشفى عتق

صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح قال صحفي أن الناس في الشمال والجنوب تقدم تضحيات كبرى، من اجل الحرية والخلاص من رموز الاستبداد القديمة، والاحزاب التي كانت شريكة لـ عفاش في الظلم والقهر الذي حصل للناس . لذلك ندعوا الرئيس هادي واحتراماً للتضحيات التي يقدمها الجميع، ان يُحرر الاعلام الرسمي من قبضة حزب

أخر تفاصيل من معركة عسيلان وبيحان وماذا قال قائد اللواء 19 عن سير المعارك في جبهتي عسيلان وبيحان بشبوة استطاع الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يوم أمس إن يمشطا منطقة السويداء بعد السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني والمقاومة ويتقدموا شرق جبل شميس في عسيلان وبيحان ووقع أكثر من 7قتلى من الانقلابيين واصابة 7 من الجيش الوطني والمقاومة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين وأكدت