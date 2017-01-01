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جمعية شهداء شبوة تسهم في معركة الحسم بمواقفها الوطنية والإنسانية .

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه - مريم بارحمه
الأحد 01 يناير 2017 07:39 صباحاً

 

رفدت جمعية شهداء شبوة جبهة القتال في بيحان وعسيلان  محافظة شبوة بإرسال رئيس دائرة الخدمات الطبية في الجمعية الدكتور عارف عبدالرحمن بانافع اخصائي جراحة العظام والمفاصل إلى مستشفى عسيلان العام

يرافقه فريق فني من مستشفى عتق العام ويراس الفريق الطبي مدير مستشفى عتق العام الدكتور رامي لملس .

وسيقوم الفريق   باجراء عدد من العمليات الجراحية للحالات الحرجة  من جرحى المقاومة الجنوبية والجيش والذين اصيبوا اثناء معركة الحسم لتحرير مناطق محافظة شبوة  .

و نسقت الجمعية مع مستشفى عتق العام بمدينة عتق حملة واسعة لتبرع بالدم للفصائل السالبة النادرة لصالح جرحى المقاومة الجنوبية والجيش في جبهات عسيلان وبيحان.

ودعت الجميعة كل الشباب الجنوبي إلى التوجه لمستشفى عتق العام لتبرع بفصائل الدم النادرة لانقاذ حياة اخوانهم الجرحى .

وأطلق نشطاء جنوبيين حملة لتبرع لصالح مستشفى عسيلان برعاية جمعية شهداء شبوة لدعم المستشفى بعد القصور و عدم توفير الدعم من قيادة  المنطقة الثالثة مارب وقيادة الاركان اليمني ..

وتسعى جمعية شهداء شبوة لترتيب ونقل المستشفى الميداني (  الذي سبق للجمعية ان انشاته في الجبهة الشرقية السليم الصفراء ) إلى موقع متقدم نتيجة لتقدم المقاومة الجنوبية والجيش في جبهات القتال بمديريات بيحان .

 

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