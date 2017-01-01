صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح
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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 01 يناير 2017 07:29 صباحاً
قال صحفي أن الناس في الشمال والجنوب تقدم تضحيات كبرى، من اجل الحرية والخلاص من رموز الاستبداد القديمة، والاحزاب التي كانت شريكة لـ عفاش في الظلم والقهر الذي حصل للناس .
لذلك ندعوا الرئيس هادي واحتراماً للتضحيات التي يقدمها الجميع، ان يُحرر الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح .
وقال الناشر والصحفي ياسر اليافعي : أن الشرعية لا تعني عودة الاصلاح، ولا تعني ان يحتكر حزب الاصلاح وسائل الاعلام الرسمية ويسخرها لصالحه وصالح حزبه وقياداته العسكرية والمدنية .
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