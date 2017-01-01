منذ دقيقه
ياحضارم الوادي : هل انتم مستعدون لاستعادة كرامتكم ؟؟
  تبرز مظاهر اﻻحتلال في وادي حضرموت بشكل واضح في حاﻻت القتل المتعمد التي يمارسها جنود اﻻحتلال بحق مواطنينا في هذه المناطق حيث نسمع بين لحظة واخرى عن حالة قتل لمواطنين اما دهسا باﻻطقم العسكرية او بالرصاص الحي عوضا عن اﻻهانات اليومية في النقاط ومراكز الشرطة والمعسكرات
منذ 8 دقائق
جمعية شهداء شبوة تسهم في معركة الحسم بمواقفها الوطنية والإنسانية .
  رفدت جمعية شهداء شبوة جبهة القتال في بيحان وعسيلان  محافظة شبوة بإرسال رئيس دائرة الخدمات الطبية في الجمعية الدكتور عارف عبدالرحمن بانافع اخصائي جراحة العظام والمفاصل إلى مستشفى عسيلان العام يرافقه فريق فني من مستشفى عتق العام ويراس الفريق الطبي مدير مستشفى عتق
منذ 17 دقيقه
صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح
  قال صحفي أن الناس في الشمال والجنوب تقدم تضحيات كبرى، من اجل الحرية والخلاص من رموز الاستبداد القديمة، والاحزاب التي كانت شريكة لـ عفاش في الظلم والقهر الذي حصل للناس . لذلك ندعوا الرئيس هادي واحتراماً للتضحيات التي يقدمها الجميع، ان يُحرر الاعلام الرسمي من قبضة حزب
منذ 22 دقيقه
أخر تفاصيل من معركة عسيلان وبيحان وماذا قال قائد اللواء 19 عن سير المعارك في جبهتي عسيلان وبيحان بشبوة
  استطاع الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يوم أمس إن يمشطا منطقة السويداء بعد السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني والمقاومة ويتقدموا شرق جبل شميس في عسيلان وبيحان ووقع أكثر من 7قتلى من الانقلابيين واصابة 7 من الجيش الوطني والمقاومة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين   وأكدت
منذ 25 دقيقه
المخلوع يعلن انقلابه رسميا على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية ومشروع الأقاليم ويقول: الحديث عنها خيانه
  أعلن الرئيس المخلوع رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح انقلابه رسميا على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية التي وقع حزبه عليها والمبادة الخليجية.   وقال صالح في منشور على صفحته في فيس بوك " أقول بعد كل هذا القتل والدمار والتخريب ومجازر الإبادة الجماعية.. لم
الرئيسية اخبار المحافظات صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح
اخبار المحافظات

صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 01 يناير 2017 07:29 صباحاً

 

قال صحفي أن الناس في الشمال والجنوب تقدم تضحيات كبرى، من اجل الحرية والخلاص من رموز الاستبداد القديمة، والاحزاب التي كانت شريكة لـ عفاش في الظلم والقهر الذي حصل للناس .

لذلك ندعوا الرئيس هادي واحتراماً للتضحيات التي يقدمها الجميع، ان يُحرر الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح .

 

وقال الناشر والصحفي ياسر اليافعي : أن الشرعية لا تعني عودة الاصلاح، ولا تعني ان يحتكر حزب الاصلاح وسائل الاعلام الرسمية ويسخرها لصالحه وصالح حزبه وقياداته العسكرية والمدنية .

قناة عدن قناة اليمن الفضائية وكالة سبأ نموذج لمن اراد ان يتأكد ..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة