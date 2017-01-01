أخر تفاصيل من معركة عسيلان وبيحان وماذا قال قائد اللواء 19 عن سير المعارك في جبهتي عسيلان وبيحان بشبوة

استطاع الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يوم أمس إن يمشطا منطقة السويداء بعد السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني والمقاومة ويتقدموا شرق جبل شميس في عسيلان وبيحان ووقع أكثر من 7قتلى من الانقلابيين واصابة 7 من الجيش الوطني والمقاومة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين

وأكدت مصادر عسكرية لـ شبوه برس - في الجيش الوطني والمقاومة أن الجيش الوطني والمقاومة يحققان تقدم كبير في جهتي عسيلان وبيحان بشبوة وقاموا بتمشيط موقع السويداء بعد السيطرة علية من مليشيا الحوثيين وصالح وان الجيش الوطني والمقاومة حققوا تقدم في جبل شميس في عسيلان

ويتواصل الحصار لعدد من مواقع المليشيات في الهجر بيحان وسقوط 7 من مليشيات الحوثيين وصالح وأصيب 7 من الجيش والمقاومة اثر استهدافهم بصاروخ من مليشيات الانقلابية .

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