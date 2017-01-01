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المخلوع يعلن انقلابه رسميا على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية ومشروع الأقاليم ويقول: الحديث عنها خيانه

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الأحد 01 يناير 2017 07:21 صباحاً

 

أعلن الرئيس المخلوع رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح انقلابه رسميا على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية التي وقع حزبه عليها والمبادة الخليجية.

 

وقال صالح في منشور على صفحته في فيس بوك " أقول بعد كل هذا القتل والدمار والتخريب ومجازر الإبادة الجماعية.. لم يعد مقبولاً ولا من المنطق لدى كل اليمنيين الأحرار الحديث عن ما يسمّى (الدولة الإتحادية)، أو (مخرجات الحوار)، و(الأقاليم)، أو ما يسمّى أيضاً (المبادرة الخليجية) و(القرار رقم 2016)، فكل هذه المسميات والمصطلحات لم يعد الحديث عنها أو المطالبة بتحقيقها سوى استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدماء اليمنيين ".

 

وأضاف " إن ما يجب على المثقفين والسياسيين والمفكرين والإعلاميين وكل النشطاء السياسيين، وأيضاً قوى الخارج المعادية أو المتعاطفة مع شعبنا، أن يدركوا أن مثل هذه المصطلحات والتسميات لا تخدم سوى أعداء اليمن وتخدم أجندتهم المعادية وأهدافهم ومراميهم الخبيثة".

 

وأشار إلى أن المبادرة الخليجية رغم أن أهم مافيها قد تم تنفيذه وعلى وجه الخصوص تداول السلطة سلمياً، وتسليمها بالطرق الديمقراطية تعتبر نتيجة للحرب الظالمة والعدوان الغاشم في حكم الميتة والمدفونة، كما أن قرار 2016 يعتبر قرار حرب عن سابق إصرار وتعمّد.

وتابع " إن ما يجب على الجميع إدراكه هو أن الإستمرار في ترديد هذه المصطلحات والمزايدة والتشدّق بها إنما يعتبر خيانة وطنية جسيمة وإصراراً على شرذمة البلاد وتمزيقها بما يسمى بالأقاليم التي يعرف الجميع منبعها ومن يقف وراءها من الذين لا يروق لهم أن تبقى اليمن موحدة" وفق قوله.

 

يذكر أن صالح نفسه هو من وقع على المبادرة الخليجية ، فيما وقع حزبه على مخرجات الحوار الوطني الذي يؤكد على التحول إلى الدولة الاتحادية من 6 أقاليم.

 

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