رسالتي للمؤتمر الحضرمي الجامع

إن ينظر لحضرموت أنها المنطقة التاريخية تقع في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية

أنظروا لحضرموت الموقع التجاري

إنظروا لحضرموت الفكر والأدب والدعوة والفقه في البلدان التي استقروا فيها إندونيسيا- سنغافورا- ماليزيا وغيرهامن جزر آسيا

حضرموت اليوم لابد إن ترسم تاريخ مكمل لتاريخ الأجداد

لن نجعل من حضرموت ساحة النفاق وتاريخنا ناصع البياض

لن تجعل من حضرموت حب المصالح والأنانية وحب الذات

لن نجعل من حضرموت ساحة صراع لمحتل دخيل في أرض الأجداد

لن نجعل من حضرموت صراع المذاهب قد تظهر والبعض دون يدري

لن تجعل من حضرموت صراع المناطقية أساسا ماهي موجودة عندنا وقد تظهر والبعض لايدري

اليوم رسالتي للمجتمعين إيجاد صيغة عمل وطني مشترك مع جميع المحافظات الجنوبية في مواجهة التحديات والمخاطر والإرهاب والتطرف

إطار تنظيمي من حيث التأسيس والتكوين الهيكلي ومايضم من جميع النخب الحضرمية أومكونات الحراك الجنوبي

فتح باب النقاش مع كل القوى الحضرمية في الداخل والخارج حول أهداف اللقاء الحضرمي الجامع

أً/ ليلى بن بريك

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