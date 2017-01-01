مؤتمر حضرموت الجامع واللقاء ‘‘المعاكس‘‘ في الشعر الحضرمي

أثار معارضو عقد "مؤتمر حضرموت الجامع" ممن يحضون بدعم ورعاية ناهي ثروات حضرموت من رموز الفساد من البيوت الأحمرية في صنعاء جدلا وغضبا في الشارع الحضرمي الواقف على تراب حضرموت الذي إرتوى بدماء وعرق الصابرين المحاهدين الحضارم وبعض مترفي المحهجر ممن يحلمون برسم مستقبل حضرموت وتوجيهها عن بعد من خلال خلال حفلات المضبي والمندي .

" شبوه برس" تلقى مساجلة شعرية بين شاعرين من أبناء حضرموت حول ذات الموضع ننشرهما كما حصلنا عليها :

الشاعر وليد مزاحم باوزير . جده :

الكندره تشكي من القايد قطن

بياع في النزهه واسواق المزاد

يااللي مشق الصف صناع الفتن

ياصاحبي تخلط مع الرشبه رماد

ريت العمل بخلاص من اجل الوطن

لاتجامل الفاسد ولا ترعى الفساد

ياالشيخ بن حبريش ياغالي ثمن

أنت الذي بيدك مقاليد البلاد

خلفك اسود ابطال مافيهم عفن

ورجال في النخبه معك وقت الشداد

رد عليه أخيه الشاعر : سعيد أبوبكر المنصب باوزير . الرياض :

حيا رحب بقوال جتني في سهن

ع الكندره ميح وعا حي البلاد

ذلا قناة اسهيل و شباب اليمن

غرت خفيف العقل طارق بازياد

لي هو عبر وقته يخلط ع اللبن

ما با يلبي صوت حيا ع الجهاد

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