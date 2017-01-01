محافظ حضرموت يصدر قرار بإعادة ارض مدرسة هاف مون استولى عليها بعض المتنفذين في العهد الماضي

أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك أمراً يقضي بموجبه إزالة البناء القائم على المصالح العامة في المكلا.

وأمر سيادة المحافظ بن بريك الجهات المعنية بالنزول إلى منطقة غرب الضيافة، تحديداً إلى موقع “مدرسة هاف مون” التي استولى عليها بعض المتنفذين في العهد الماضي.

مشدداً على إعادة الأرض المخصصة التي سطا عليها المتنفذين إلى حالتها السابقة حسب المخطط العام للمنطقة الأصلي وإزالة المبنى القائم عليها.

حيث تعتبر هذه الخطوة بالجبارة، لم يسبق عليها أحد من المسؤولين الذي تولوا قيادة المحافظة في العقود الماضية، وهي انتزاع وإعادة مال عام منهوب من قبل متنفذين في الدولة، وبلورته من جديد حسب المخطط له، ليصب هذا المشروع في خدمة المواطنين وللمنفعة العامة.

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