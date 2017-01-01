محافظ عدن يدعو مفوضية مكافحة الفساد للنزول الى مرافق خدمية للكشف عن الفاسدين

التقى محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم السبت باعضاء المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد لمناقشة الاليات والمهام التي تقوم بها المفوضية الجنوبية في مكافحة الفساد واصلاح مرافق ومؤسسات الدولة بما تستطيع استعادة دورها في خدمة المواطن في محافظة عدن .

وقال محافظ عدن في هذا اللقاء بان الفساد افة لاتقل خطورته عن افة الارهاب فكلاهما يعملان على تدمير اسس ومؤسسات الدولة والعيش في بيئة معاكسة لرغبات الناس والمواطنين .

وشدد المحافظ على المنظمات المعنية بمكافحة الفساد على اهمية إطلاع المنظمات بدورهم في مساعدة السلطة المحلية في اجتثاث هذا الوباء المدمر والتركة الثقيلة التي خلفها نظام صالح طوال العقدين الماضيين حولت مؤسسات دولتنا الى مكب للفساد .

واردف اللواء/الزبيدي قائلا بان مهمة المفوضية هي لكشف الفساد عبر النزول الى مرافق الدولة ومؤسساتها كالميناء والجمارك والبريد والمطار بما يساعد المواطن وتقديم الخدمات له بكل يسر وسهولة.

واختتم المحافظ حديثه بالقول بان السلطة المحلية لن تتساهل مع الفاسدين وستعمل مع كل المنظمات والهيئات لاجتثاث هذا الوباء حتى تعود عدن الى مكانتها التي عرفت بها بالتزامها بالنظام والقانون.

من جهتهم اطلع اعضاء المفوضية اللواء الزبيدي على اليات ومهام عملهم في المفوضية بما من شأنه اجتثاث هذا الافة.

واشاد بالجهود التي يبذلها محافظ العاصمة في النهوض بعدن بمختلف المجالات واكدوا بانهم سيكونوا عونا وسندا للسلطة المحلية في مكافحة الفساد.

حضراللقاء رئيسة المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد واعضاء المفوضية وهم الشيخ محمد بانافع وعبد الرحمن السعدي، احمدسالم باعامر وسالم حيدان.

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