منذ
جمعية شهداء شبوة تسهم في معركة الحسم بمواقفها الوطنية والإنسانية .
  رفدت جمعية شهداء شبوة جبهة القتال في بيحان وعسيلان  محافظة شبوة بإرسال رئيس دائرة الخدمات الطبية في الجمعية الدكتور عارف عبدالرحمن بانافع اخصائي جراحة العظام والمفاصل إلى مستشفى عسيلان العام يرافقه فريق فني من مستشفى عتق العام ويراس الفريق الطبي مدير مستشفى عتق
منذ 9 دقائق
صحفي يدعوا الرئيس إلى تحرير الاعلام الرسمي من قبضة حزب الاصلاح
  قال صحفي أن الناس في الشمال والجنوب تقدم تضحيات كبرى، من اجل الحرية والخلاص من رموز الاستبداد القديمة، والاحزاب التي كانت شريكة لـ عفاش في الظلم والقهر الذي حصل للناس . لذلك ندعوا الرئيس هادي واحتراماً للتضحيات التي يقدمها الجميع، ان يُحرر الاعلام الرسمي من قبضة حزب
منذ 14 دقيقه
أخر تفاصيل من معركة عسيلان وبيحان وماذا قال قائد اللواء 19 عن سير المعارك في جبهتي عسيلان وبيحان بشبوة
  استطاع الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يوم أمس إن يمشطا منطقة السويداء بعد السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني والمقاومة ويتقدموا شرق جبل شميس في عسيلان وبيحان ووقع أكثر من 7قتلى من الانقلابيين واصابة 7 من الجيش الوطني والمقاومة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين   وأكدت
منذ 17 دقيقه
المخلوع يعلن انقلابه رسميا على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية ومشروع الأقاليم ويقول: الحديث عنها خيانه
  أعلن الرئيس المخلوع رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح انقلابه رسميا على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية التي وقع حزبه عليها والمبادة الخليجية.   وقال صالح في منشور على صفحته في فيس بوك " أقول بعد كل هذا القتل والدمار والتخريب ومجازر الإبادة الجماعية.. لم
منذ 25 دقيقه
الرئيس ‘‘علي ناصر محمد‘‘ : لا نسعى إلى (سلطة ) وهمنا إخراج شعبنا مما هو فيه
  لا نمل ولا نكل من التواصل والاتصال مع كل الشخصيات السياسية الجنوبية وذلك في سياق بحثنا عن كيف لنا كجنوبيين أن نوحد صفنا وان نشكل جسرا موحدا لنواجه التحديات الكبيرة والخطيرة التي لازالت تهدد كياننا ... وكيف لنا أن نكون موحدين يجمعنا هم وطن وشعب عانى الكثير من الويلات
الرئيسية اخبار المحافظات محافظ عدن يدعو مفوضية مكافحة الفساد للنزول الى مرافق خدمية للكشف عن الفاسدين
اخبار المحافظات

محافظ عدن يدعو مفوضية مكافحة الفساد للنزول الى مرافق خدمية للكشف عن الفاسدين

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 01 يناير 2017 06:41 صباحاً

 

التقى محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم السبت باعضاء المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد لمناقشة الاليات والمهام التي تقوم بها المفوضية الجنوبية في مكافحة الفساد واصلاح مرافق ومؤسسات الدولة بما تستطيع استعادة دورها في خدمة المواطن في محافظة عدن .

وقال محافظ عدن في هذا اللقاء بان الفساد افة لاتقل خطورته عن افة الارهاب فكلاهما يعملان على تدمير اسس ومؤسسات الدولة والعيش في بيئة معاكسة لرغبات الناس والمواطنين .

وشدد المحافظ على المنظمات المعنية بمكافحة الفساد على اهمية إطلاع المنظمات بدورهم في مساعدة السلطة المحلية في اجتثاث هذا الوباء المدمر والتركة الثقيلة التي خلفها نظام صالح طوال العقدين الماضيين حولت مؤسسات دولتنا الى مكب للفساد .

واردف اللواء/الزبيدي قائلا بان مهمة المفوضية هي لكشف الفساد عبر النزول الى مرافق الدولة ومؤسساتها كالميناء والجمارك والبريد والمطار بما يساعد المواطن وتقديم الخدمات له بكل يسر وسهولة.

واختتم المحافظ حديثه بالقول بان السلطة المحلية لن تتساهل مع الفاسدين وستعمل مع كل المنظمات والهيئات لاجتثاث هذا الوباء حتى تعود عدن الى مكانتها التي عرفت بها بالتزامها بالنظام والقانون.

من جهتهم اطلع اعضاء المفوضية اللواء الزبيدي على اليات ومهام عملهم في المفوضية بما من شأنه اجتثاث هذا الافة.

واشاد بالجهود التي يبذلها محافظ العاصمة في النهوض بعدن بمختلف المجالات واكدوا بانهم سيكونوا عونا وسندا للسلطة المحلية في مكافحة الفساد.

حضراللقاء رئيسة المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد واعضاء المفوضية وهم الشيخ محمد بانافع وعبد الرحمن السعدي، احمدسالم باعامر وسالم حيدان.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة