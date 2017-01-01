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لقاء هام لقيادة المقاومة الجنوبية بمدينة المكلا .

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 01 يناير 2017 06:15 صباحاً

 

جرى مساء امس السبت الموافق 31/12/2016 بمدينة المكلا لقاء تشاوري هام بقادة مربعات المقاومة الجنوبية  بأحياء المدينة وضواحيها وبحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية .

 

وفي بداية اللقاء اعرب المناضل عصام المحمدي رئيس المقاومة بأحياء المديرية عن شكره وتقديره لأبطال المقاومة الاحرار لروحهم الوطنية العالية وجهودهم وتضحياتهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل استتباب الامن والسكينة والقضاء على كل ما من شأنه الاخلال بأمن حضرموت  داعيا كل قوى المجتمع  الفاعلة الى اسناد المقاومة وقوى الامن لتحقيق مجتمع امن مستقر وعدم الالتفات وراء الاشاعات المغرضة من قبل قوى معادية تهدف الى تفتيت ابناء حضرموت ومقاومتهم الوطنية .

 

 واستطرد المحمدي في حديثة عن ماسطرتة المقاومة الجنوبية من تضحيات عظام لدحر العدو المتمثل بمليشيات الحوثي وصالح  وقوى الظلام والتطرف وصنع تاريخ مجيد سيخلد في تاريخ الامة مؤكدا ان المقاومة  متمسكة بالمبادئ والقيم الوطنية ولن تفرط بحقوق حضرموت المشروعة وستظل تطالب بها بالطرق الشرعية والقانونية وتقدم بالشكر في ختام كلمته لجميع الحاضرين من الشباب الذي كان لهم الدور الكبير في حفظ امن اللقاء وماادى لنجاحه مثمنا دور قيادات المقاومة بصورة عامة ومنها قائد المقاومة بمديرية الشحر عادل فوزي وكافة مندوبين ضواحي مدينة المكلا   .

 

واعتبر الحاضرون ان هذا اللقاء خطوة هامة لتشكيل مجلس استشاري للمقاومة بالمديرية و توحيد الافكار والآراء والتواصل مع مكونات الحراك الجنوبي بمنظومته الوطنية الجنوبية الاصيلة وتبادل الآراء  والاطروحات لتوحيد جسد المقاومة الجنوبية على كل ربوع حضرموت مطالبين الجهات المعنية بأهمية دمج المقاومة بقوى الامن والجيش وترتيب ذلك من خلال لقاءات مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني ومحافظ محافظة حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك خلال الفترة القريبة القادمة .

*- محمد الحضرمي

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