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صادق الأحمر يكشف النقاب عن علاقة الإخوان بالحوثيين

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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 31 ديسمبر 2016 04:28 مساءً

 

فضح الزعيم الإخواني ، صادق بن عبدالله حسين الأحمر، علاقة الإخوان والحوثيين، التي طالما كانت سرية، رغم تصوير الإخوان العداء للحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر اعلامية في صنعاء إن "قيادات من جماعة الحوثي دأبت على زيارة الزعيم الإخواني صادق الأحمر، نجل الشيخ عبدالله الأحمر، مؤسس جماعة الإخوان اليمنية، لكن تلك الزيارات كانت تحاط بالسرية".

 

وأكدت المصادر أن "قيادات حوثية زارت منزل القيادي الإخواني، وشاركت معه مهرجان تأبين الزعيم المؤسس لجماعة الإخوان عبدالله بن حسين الأحمر".

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأحمر وهو يصافح القيادات الحوثية التي حضرت تأبين والده مؤسس الإخوان.

 

وعلى الرغم من تظاهر الإخوان بالعداء للحوثيين، إلا أن هناك من يؤكد على اتفاق السلام الذي وقعه الإخوان مع زعيم الحوثيين في صعدة منتصف 2014.

وهو الاتفاق الذي منع الإخوان من قتال الحوثيين رغم تجهيزهم لأكثر من 40 ألفاً من المقاتلين حينها.

 

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