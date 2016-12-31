حمار الشرعية في ‘‘تهم‘‘ يثير قرائح الشعراء (موت الضمير والحمار الأسير)
موت الضمير والحمار الأسير
بالأمس حــرر { حمـود } { الحالمــة } بالطبــول
واليــوم في { نهم } تم أســـر البقــر والحميـــر
مــن بعــد ماطهـــــروا وديانهــــــا والسهــــــول
مــــن كل حوثــي وعفاشـي وخائــــن حقيـــــر
ثاروا على ماتبقــــى مــــن طــــوال الذيــــــول
قبل أن يثــوروا على كل بغــــل ذيلــه قصيــــر
أبطـال تشهــد لهــم { صنعـــاء وقاع الفضـول }
والانـــس والجــــــن فيهـــــا والغنــي والفقيـــر
ساروا على نهج مــن لا همــه أحســــن سبـــول
وأحسن نباتات وأحســن تمــر وأحســن شعيــر
وأحسن ريالات وأحســـــن دُر غـــــالي ولــــول
وأحسن غرف نوم وأحسن فرش وأحسن سرير
وأحسن مطارات واحســن نفط وأحسـن حقول
وأحسن قطاعـات فيهــــا البيـــر بالفيـــن بيــــر
وأحسن منافـــذ الى مكــــة وقبـــــر الرســــول
وأحسن جمارك وأحســن صوف وأحسن حريــر
وأحسن تصاريـــح للديـــــزل وشـي للدخــــول
وأحسن مرتــــب لأولاده صغيــــــــر أو كبيــــر
وأحسن قواطــر في المنفـــذ تشـــل الحمـــول
وأحسن سفارة في اسطنبــول وأحســن سفيــر
وأحسن صوالين تستقبلـــك عنـــد الوصــــــول
وأحسن جوازات واحسن ختـم وأحســن وزيــر
وأحسن صــور يلتقطهــا لــــه مصـــوّر خجــول
وأحسن محطّــات وأحســن بــث عبــر الاثيــــر
يشهـد لهـم في التبـــب مطلاعهــــم والنــــزول
مثـل الذّيُـب كلهــم يجـــرون ما حــــد يسيــــر
لله در الاشــــــاوس في جميـــــــع الحقــــــول
برعــوا . وعنــــد الشــــدائد يعلنــــون النفيــــر
دخلــوا محــــلات فيهــــا يمنعــــون الدخــــول
الا لضابــــط وصــــف ضابــــط وقائــــد كبيـــر
تحت أمر قائد يجـــوب الارض عرضـاً وطـــول
ماهــو بحبـــي بحـــب كل الخلائــــق جديـــــر
ع النصــر في المعركــة قفّــل وشــــل القفــول
واعلـن على طــول تحديــد الهــدف والمصيــر
عنــــده لكل المشاكل في المعـــــــارك حلــــول
يسعى الى المجـــد مايسعى لمكســـب صغيـــر
ماهمـــه القــــات والسلتــــه ولحــــم العجـــول
همه يسطّــر ملاحـــــم واســــم مالــــه نظيــــر
هـــذي حقيقـــة على الخاطـــر تبيّّــت تجـــول
واللي مشكك يناظــــــــر للحمــــــار الاسيـــــــر
لي غيّــــر النهـــج بعــــد الفرمتــــة والميــــول
واصبــــح مـــوالي لسلطـــان اليمـــن والأميـــر
جابوه مــن شعـــب { حمرانــه } خبيثــة دلــول
تنهـــق على طـــول لو حسّـــت بموقف خطيــر
وآخـــر كلامــي وآخــر بيــت عنــــدي يقـــــول
ما ماتـوا النـاس بس في النـاس مـات الضميـر
{{ شعر/عبدالله الجعيدي }}