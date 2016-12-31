حمار الشرعية في ‘‘تهم‘‘ يثير قرائح الشعراء (موت الضمير والحمار الأسير) موت الضمير والحمار الأسير بالأمس حــرر { حمـود } { الحالمــة } بالطبــول واليــوم في { نهم } تم أســـر البقــر والحميـــر مــن بعــد ماطهـــــروا وديانهــــــا والسهــــــول مــــن كل حوثــي وعفاشـي وخائــــن حقيـــــر ثاروا على ماتبقــــى مــــن طــــوال

الشهيد ناصر مقبل شهيد اليوم الأول من شرارة تحرير عدن ما أن وطأت اللجان الشعبية أقدامها على تراب أرض العاصمة عدن بداية عام 2014م بقياده عبداللطيف السيد إلا وكان الشهيد ناصر مقبل القيناشي من أوائل الداخلين إليها لحمايتها من مليشيات الحوثي والمخلوع عفاش كان من الشباب المتحمسين والمقاتلين ومن الأبطال الذي اقتحموا أوكار

مدير عام عسيلان الشيخ علي الحجري يناشد لدعم مستشفى المديرية ويشيد بانتصارات الجيش والمقاومة ضد المليشيا ناشد مدير عام مديرية عسيلان الشيخ علي بن أحمد الحجري كافة الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية لدعم المستشفى العام الوحيد في المديرية الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. وقال الحجري ان الستشفى بحاجة لدعم عاجل وسريع خصوصا وأنه يقدم اليوم خدمات طبية لجرحى

تلفتي يا عدن صوب بحارك الممتدة فقد غادرها القراصنة كل عام وعدن بخير تلفتي يا عدن صوب بحارك الممتدة فقد غادرها القراصنة، وتلفتي صوب شوارعك وأحيائك المؤنسة فلقد خلت من العسس والقناصة ولصوص الليل وقبائل هولاكو .اليوم تطوي عدن يومها الاخير من عام البهاء 2016م وهي شامخة بقامتها تلامس النجوم. كانت عدن قبل أعوام خلت تعيش غبنها