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مدير عام عسيلان الشيخ علي الحجري يناشد لدعم مستشفى المديرية ويشيد بانتصارات الجيش والمقاومة ضد المليشيا

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
السبت 31 ديسمبر 2016 01:57 مساءً

 

ناشد مدير عام مديرية عسيلان الشيخ علي بن أحمد الحجري كافة الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية  لدعم المستشفى العام الوحيد في المديرية الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

وقال الحجري ان الستشفى بحاجة لدعم عاجل وسريع خصوصا وأنه يقدم اليوم خدمات طبية لجرحى الجيش والمقاومة الذين يخوضون مواجهات مع المليشيا، وأضاف المستشفى يقدم خدماته بإمكانيات متواضعة لثلاثة أولية عسكرية تقاتل المليشيا في بيحان وعسيلان بالإضافة إلى جرحى المقاومة والمواطنين الذي يعيشون تحت قصف المليشيا والحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من عام، وأشار أن الموازنة التشغيلية للمستشفى ما زالت تسيطر عليها المليشيا.  

ونوه مدير عام عسيلان بأن المستشفى بحاجة ايضاً لكادر طبي متكامل حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه، مشيراً أن هناك مطالبات رفعت لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد المقدشي وبدوره رفع مذكرة لرئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر لكنهم ما زالوا في انتظار نتائج تلك المذكرة، لافتا بن عسيلان بحاجة إلى دعم على كل المستويات خصوصا مع الانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة في مختلف جهات القتال.

 وأشاد الحجري بتلك الانتصارات التي احرزها ابطال الجيش والمقاومة في معركة تحرير بيحان من المليشيا الانقلابية، وقال اننا نحتفل بهذه الانتصارات التي يحققها الأبطال ونزفها للأخ محافظ المحافظة أحمد حامد لملس الذي يتابع هذه العمليات العسكرية على مدار الساعة.

كما وجه رسالة شكر وعرفان لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الذين كان لهم دور في الانتصارات من خلال الغطاء الجوي الذي وفرته طائرات التحالف للمقاتلين  على الأرض، مطالبا بتكثيف الغارات على مواقع المليشيا خصوصا تلك المواقع المحصنة لتسهيل عملية تحرير ما تبقى من مناطق بيحان وعسيلان.

وفي ختام تصريحه دعا الحجري كل شرفاء شبوة لالتحاق بالجبهات لمساندة الأبطال الذي يدافعون عن كل شبوة وليس عن بيحان وحدها، مؤكداً أن مسؤولية تحرير مديريات بيحان من الغزاة تقع على عاتق الجميع, دون استثناء نظرا لما تمثله هذه المديريات من أهمية لشبوة.

 

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