اللواء اليافعي: الحراك السلمي شكّــل الأرضية الخصبة لانتصارات الجنوب اليوم

قال اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ان النضال السلمي للحراك الجنوبي شكل الارضية الخصبة والملائمة للانتصارات العسكرية التي اجترحها الوطن اليوم.

واضاف اليافعي في لقاء تأبيني بجمعية يافع الخيرية بالعاصمة عدن الجمعة للشهيدين د.زين اليزيدي والمهندس خالد الجنيدي أن ثقافة التصالح هو الذي يجب ان يطغى على كل ثقافات ,ويسمو فوق كل الاصوات, حتى الوصول الى تحيق الهدف الاستراتيجي لشعبنا .

وفي اللقاء التأبيني هذا الذي اقيم بمرور عامين على استشهاد اليزيدي والجنيدي والذي حضره عدد من القيادات الجنوبية منهم د. عبد الناصر الوالي مدير عام الصحة بعدن. وثلة من الأكاديميين والصحفيين والمشايخ تحدث بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجمعية د. الاصبحي, فضيلة الشيخ يحي عبدالله قحطان الذي أكد على أهمية التكاتف والألفة الجنوبية وتأصيل مزيّـة لمّ الشمل ورص الصف الجنوبي, فضلا عن وتكرسي مبدأ التعايش الذي حثه علينها ديننا الاسلامي الحنيف.

كما تحدث كل من هاني اليزيدي الأمين العام لمديرية البريقا. ود. حسين العاقل. د. صالح الصلاحي.ورئيس منظمة صح الاخ عصام الشاعري وآخرين. تخلل ذلك اللقاء قصائد شعورية لكل من الشاعر أوب حمدي اليافعي والشاعر خالد القعيطي, وحسن اسكندر وآخرين.

* من صلاح السقلدي

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