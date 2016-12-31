منذ
حمار الشرعية في ‘‘تهم‘‘ يثير قرائح الشعراء (موت الضمير والحمار الأسير)
  موت الضمير والحمار الأسير بالأمس حــرر { حمـود } { الحالمــة } بالطبــول واليــوم في { نهم } تم أســـر البقــر والحميـــر مــن بعــد ماطهـــــروا وديانهــــــا والسهــــــول مــــن كل حوثــي وعفاشـي وخائــــن حقيـــــر ثاروا على ماتبقــــى مــــن طــــوال
منذ 5 دقائق
الشهيد ناصر مقبل شهيد اليوم الأول من شرارة تحرير عدن
  ما أن وطأت اللجان الشعبية أقدامها على تراب أرض العاصمة عدن بداية عام 2014م بقياده عبداللطيف السيد إلا وكان الشهيد ناصر مقبل القيناشي من أوائل الداخلين إليها لحمايتها من مليشيات  الحوثي والمخلوع عفاش كان من الشباب المتحمسين والمقاتلين ومن الأبطال الذي اقتحموا أوكار
منذ 9 دقائق
مدير عام عسيلان الشيخ علي الحجري يناشد لدعم مستشفى المديرية ويشيد بانتصارات الجيش والمقاومة ضد المليشيا
  ناشد مدير عام مديرية عسيلان الشيخ علي بن أحمد الحجري كافة الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية  لدعم المستشفى العام الوحيد في المديرية الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. وقال الحجري ان الستشفى بحاجة لدعم عاجل وسريع خصوصا وأنه يقدم اليوم خدمات طبية لجرحى
منذ 15 دقيقه
تلفتي يا عدن صوب بحارك الممتدة فقد غادرها القراصنة
  كل عام وعدن بخير تلفتي يا عدن صوب بحارك الممتدة فقد غادرها القراصنة، وتلفتي صوب شوارعك وأحيائك المؤنسة فلقد خلت من العسس والقناصة ولصوص الليل وقبائل هولاكو .اليوم تطوي عدن يومها الاخير من عام البهاء 2016م وهي شامخة بقامتها تلامس النجوم. كانت عدن قبل أعوام خلت تعيش غبنها
منذ 19 دقيقه
اللواء اليافعي: الحراك السلمي شكّــل الأرضية الخصبة لانتصارات الجنوب اليوم
  قال اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ان النضال السلمي للحراك الجنوبي شكل الارضية الخصبة والملائمة للانتصارات العسكرية التي  اجترحها الوطن اليوم.  واضاف اليافعي في لقاء تأبيني بجمعية يافع الخيرية بالعاصمة عدن الجمعة للشهيدين د.زين اليزيدي
الرئيسية مقالات شركة صرافة في عدن تبيع الوقود للمحطات :
مقالات
السبت 31 ديسمبر 2016 01:37 مساءً

شركة صرافة في عدن تبيع الوقود للمحطات :

أحمد سعيد كرامة
مقالات أخرى للكاتب
إدارة جوازات عدن المنسية :
قلي من تصاحب أقلك من تكون :
مطار عدن ضحية صراع و فساد المسئولين
ماذا تريد الشرعية من المقاومة في عدن :
لا بُدَّ من ضرب صنعاء و بأي ثمن :
أنصاف المثقفين أخطر من الجهلة :
الحبتور و النهاية المأساوية
تعز لن تنتصر :
الإمارات أتت إليكم فلا تخسروها
عندما يهجر الرئيس وطنه !!

 

أشد المتشائمين ماكان ليتوقع هذا السيناريو الدرامي وأن يصل بنا إلى هذا الحال المزري و الواقع الأليم ، و أكبر المتفائلين كان يتوقع أن يبني الجنوبيين وطنهم المشرق الجميل و أن يعم  الامن و الاستقرار في أرجاء البلاد و أن نصحوا على عهد الأخوة الحقيقية وأنه آن الأوان لينعم الجنوبي بوطنه و خيراته و ثرواته ، ولكن مع الأسف الشديد الواقع أثبت عكس ذلك وأن كل تلك الأمنيات أصبحت بعيدة المنال جداً في وقتنا الراهن و صعبة التحقيق بسبب أنانية و إنتهازية كثير من المسئولين و التجار اليمنيين الجنوبيين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية الضيقة على مصلحة وطنهم و شعبهم .

 

اليوم وفي عدن الحضارة و الادارة و البنوك إذا أردت أن تشتري وقود لإحدى محطاتك فلا تذهب لشركة نفط عدن و تحديداً لإدارة المبيعات كالعادة ، بل إذهب لأحدى شركات الصرافة في مدينة المنصورة و سلمهم المال و سيعطوك سند قبض ومن ثم تذهب به فوراً لإحدى مساكب خزانات شركة النفط العيسية أو خزانات مصفاة عدن العيسية في البريقة و سيتم تزويدك بالوقود بكل سرعة و سهولة ، هكذا بكل بساطة خرجت شركة نفط عدن من المولد بلا حمص وكذلك مصفاة عدن راحت في ستين داهية .

 

علقت الشارات الحمراء من قبل عمال و موظفي شركة مصفاة عدن و كانت مطالبهم حقيقية و عادلة ومنها إعادة تشغيل المصفاة عن طريق تزويدها بالنفط الخام المحلي من أجل الاستمرارية في العمل لتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية و ستلحقها قريباً شركة النفط  وهناك متضرر وحيد من إستئناف عمل المصفاة و عودة شركة النفط لعملها السابق وهو المستورد و المحتكر للمشتقات النفطية العيسي ، ولكن ما أخشاه هو تجاهل مطالب مصفاة عدن و تركها تضرب عن العمل الذي هو متوقف عملياً و التخلي عن الموظفين و العمال و تركهم يواجهون مصيرهم المجهول ، سيأتي وقت تتوقف نهائياً شركة نفط عدن عن دفع رواتب منتسبي المصفاة بحجة أنها لا تمتلك السيولة و الرصيد الكافي بسبب التدهور اليومي والمستمر في دخل شركة النفط بسبب الاحتكار و المنافسة الغير شريفة بين شركة النفط و العيسي وقد تراجع دخل شركة نفط عدن بصورة مخيفة إلى أقل من ٢٠٪ عما كان عليه سابقاً و سيصبح غير كافي لدفع رواتب منتسبي شركة نفط عدن فكيف ستدفع رواتب منتسبي المصفاة مستقبلاً  .

 

عاد الرئيس هادي إلى عدن وعادت الحكومة ولم نلمس أي تغيير إيجابي و الوحيدان الذين يرفضان العودة من الاردن إلى عدن أو مأرب هما مدير عام شركة مصفاة عدن البكري وكذلك مدير عام شركة النفط اليمنية نجيب العوج وهل هما أكثر و أكبر أهمية من الرئيس و الحكومة أم يخضعان لشخصية أكبر من الرئيس و الحكومة ، وهل سمعتم أو شاهدتم في حياتكم أو حياة من سبقكم أن يتم تعيين شخص في مرفق محلي وهو خارج البلاد ويضل بالخارج ليدير أعمال الداخل أعتقد حتى أعظم خبراء الدنيا لا يعملون بتلك الطريقة البكرية العوجية ، أسئلة تحتاج لاجابات مقنعة .

 

الان بدأ عمال و موظفي الشركتين يعون و يدركون حقيقة و خطورة المؤامرة التي تحاك ضدهما و أن الموضوع أكبر من إقالة عبدالسلام حميد و أن حميد طلع بالاخير غير فاسد فلو كان فاسداً لما تأخر ناصر حدور العيسي المدير الجديد لشركة النفط في كشف ملفات فساد حميد السابقة ، المصفاة متوقفة حتى يتم الإعلان رسمياً عن شهادة وفاتها بسبب تهالك بنيتها التحتية نظرا لتوقفها عمداً و تراكم الديون عليها ، و شركة النفط بدأت تفقد حقها القانوني و الحصري في تسويق و توزيع المشتقات النفطية في عدن و محيطها الجغرافي المحدد لها ، وملاك المحطات أصبحوا يتعاملوا مباشرةً مع خزانات العيسي لانه يبيع لهم الوقود بأقل من سعر الشركة لعدم وجود إلتزامات مالية ضخمة لديه كشركة النفط ، ولم تعد تبيع أو توزع شركة النفط إلا لمحطاتها الحكومية وعندما تخفض المحطات الأهلية سعر بيع الوقود بإيعاز من العيسي حينها سيعزف الكثيرين من ملاك المركبات عن شراء الوقود من محطات الشركة وهكذا ستعلن شركة نفط عدن عن إفلاسها و سيتم تصفيتها و طرد جميع الموظفين و العمال منها ، ويقوم العيسي حالياً بتزويد شركة النفط بالوقود دون تحديد سعر رسمي للشركة وكيف قبلت إدارة الشركة الجديدة بهذا الوضع الغير قانوني و المخالف للوائح و سيغرق العيسي الشركة بديون لا أول لها ولا أخر حتى يتم إفلاسها و بعد ذلك سيتم عرض جميع ممتلكات و أصول الشركة للبيع و المشتري العيسي .

 

المصيبة الثالثة هل سيقوم ناصر حدور بتأجير منشاءة حجيف للعيسي ويعيدنا إلى مربع الصفر بعد إنتزاعها من توفيق عبدالرحيم وعودتها لشركة نفط عدن ونعود مرةً أخرى لعهد هوامير النفط و الغاز وهل ذهبت تلك التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا أدراج الرياح  ،

 

و هل بدأ العد التنازلي لانهيار الشركتين الله وحده العالم .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال