منذ دقيقتان
بحضور قيادات إصلاحية عليا : لقاء جدة المعاكس للجامع الحضرمي يدعو لعقد مؤتمر في شرق آسيا (صور)
  عضو اللجنة التحضيرية بجده يدعو لعقد مؤتمر حضرمي موازي لمؤتمر حضرموت الجامع خاص - جده: حضر الشيخ صلاح باتيس القيادي في حزب الاصح اليمني نائب رئيس تحالف قبائل اليمن الذي يرأسه ا لشيخ صادق الأحمر لقاء نظمته اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع بالمنطقة الغربية وبرعاية
منذ 23 دقيقه
5 وثائق تتهم مؤسس حزب الاصلاح الشيخ الأحمر بسفك دماء اليمنيين وقطع الطريق (وثائق)
5 وثائق تتهم مؤسس حزب الاصلاح الشيخ الأحمر بسفك دماء اليمنيين وقطع الطريق   حصل موقع شبوه برس - على عدة رسائل بخط الرئيس اليمني الراحل المقدم "أبراهيم محمد الحمدي"موجهة إلى شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر،وينشرها مؤسس حزب الاصلاح اليمني بطلب من الرئيس المخلوع علي
منذ 44 دقيقه
حضور حاشد في ذكرى استشهاد القائد الادريسي ورفاقه
  احتشد المئات، عصر اليوم الجمعة، في الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن احمد الادريسي و6 من رفاقه في 30 ديسمبر العام الماضي. واحتضنت ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، مهرجان جماهيري حاشد شارك فيه عددا من قيادات المقاومة
منذ ساعه و دقيقتان
اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع بالمهجر في لقاء خاص في قصر المقدم محمد احمد بلحمر في المنطقه الشرقيه
لدامام عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع برئاسة الشيخ محمد بن الكمام الصعيري وبحضور الشيخ ناجي بن ناصر النهدي امين عام شؤن القبائل والمنصب علي عبدالله باوزير ريئس لجنه التواصل والشيخ سالم بن مخاشن في لجنه الماليه والشيخ سلمان بن مظفر بن شحبل وسالم عمر باوزير وقد
منذ ساعه و 28 دقيقه
ماركا: تشكيل إسبانيا وريال مدريد سيصبح مماثلاً قريبًا
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تشكيل منتخب اللاروخا الأساسي، قد يحتوي على 11 لاعبًا من ريال مدريد في المستقبل القريب.وأضافت الصحيفة: "الأمر المشترك بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد زيدان وجولين لوبيتيجي مدرب إسبانيا، أن الاثنين قد يحصلان على تشكيلة مماثلة، هذا الشيء قد
الرئيسية اخبار المحافظات حضور حاشد في ذكرى استشهاد القائد الادريسي ورفاقه
اخبار المحافظات

حضور حاشد في ذكرى استشهاد القائد الادريسي ورفاقه

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 31 ديسمبر 2016 12:46 مساءً

 

احتشد المئات، عصر اليوم الجمعة، في الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن احمد الادريسي و6 من رفاقه في 30 ديسمبر العام الماضي.

واحتضنت ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، مهرجان جماهيري حاشد شارك فيه عددا من قيادات المقاومة الجنوبية وشخصيات اجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي، وتخلله عدد من الاستعراضات والكلمات.

وبرز الإدريسي كمناهض للجرائم التي نفذتها القوات الأمنية الموالية للمخلوع صالح في مدينة المنصورة خلال السنوات الماضية وقائدا شبابيا بارزا في الثورة الجنوبية وكان يقود شباب 16 فبراير وهو الفصيل المتحكم بالاحتجاجات بعدن في العام 2011 ، وعين قبل اغتياله قائدا للمقاومة الجنوبية بمدينة عدن.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة