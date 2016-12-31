حضور حاشد في ذكرى استشهاد القائد الادريسي ورفاقه

احتشد المئات، عصر اليوم الجمعة، في الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن احمد الادريسي و6 من رفاقه في 30 ديسمبر العام الماضي.

واحتضنت ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، مهرجان جماهيري حاشد شارك فيه عددا من قيادات المقاومة الجنوبية وشخصيات اجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي، وتخلله عدد من الاستعراضات والكلمات.

وبرز الإدريسي كمناهض للجرائم التي نفذتها القوات الأمنية الموالية للمخلوع صالح في مدينة المنصورة خلال السنوات الماضية وقائدا شبابيا بارزا في الثورة الجنوبية وكان يقود شباب 16 فبراير وهو الفصيل المتحكم بالاحتجاجات بعدن في العام 2011 ، وعين قبل اغتياله قائدا للمقاومة الجنوبية بمدينة عدن.

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