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مواطن من شبوه يتبرع بقيمة سيارته لشراء ذخائر لـ اللواء 19 مشاة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
السبت 31 ديسمبر 2016 09:46 صباحاً

 

تبرع مساء اليوم الجمعة 30/ديسمبر مدير الإدارة الفنية بصندوق النظافة بمدينة عتق ناصر بن سالم بن سالمين القفيش الخليفي بقيمة سيارته نوع فيتارا موديل 94 لشراء ذخائر لصالح قوات اللواء 19 مشاة والمقاومة الجنوبية المرابطة في مدينة بيحان والتي تخوض معارك ضارية مع مليشيات الأحتلال الحوثي والمخلوع..

 

وتحدث المتبرع ناصر بن سالمين الخليفي لـ شبوه برس - قائلاً يؤسفني مايجري من إيقاف الدعم المتعمد لـ قوات اللواء 19 مشاة والمقاومة الجنوبية من قبل المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب رغم أن اللواء 19 مشاة وبمساندة المقاومة الجنوبية يخوضون معارك عنيفة منذ عامين ضد مليشيات الأحتلال الحوثي والمخلوع قدموا على إثرها عدداً من الشهداء والجرحى والذي يحز بالنفس إيقاف الدعم من قبل المنطقة العسكرية الثالثة على قوات اللواء 19 والمقاومة الجنوبية وهي المسؤولة عن اللواء والمقاومة عسكرياً وفي ظل هذه المرحلة الصعبة قمت بعرض سيارتي الخاصة للبيع لـ تذهب قيمتها لـ أخواني في اللواء 19 والمقاومة وهي الشيء الوحيد الذي أستطيع أنه أقدمه الإخواني الأبطال المرابطين في الثغور من أجل تحرير بيحان من مليشيات الأحتلال

 

 الجدير بالذكر أن ناصر سالم سالمين الخليفي قد تعرض للاعتقال من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع في عتق عاصمة محافظة شبوة بتاريخ 7/7/2015 وتم تحويلة إلى السجن الاحتياطي بصنعاء وأطلق سراحة بعد 75 يوماً من اعتقالة مقابل فديه ماليه قدرها تسعمائة الف ريال ويعمل حالياً مديراً للإدارة الفنية بصندوق النظافة م/عتق

*- طالب باصليب

 

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