‘‘بن حبريش‘‘ يحصل على تأييد الجنرال الأحمر لأقليم حضرموت

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام القيادة السياسية بتلبية متطلبات إقليم حضرموت الذي عكس نموذجاً رائعا للانحياز لخيار السلم وخيار الدولة، حضرموت الخير والتسامح والمحبة والعلم.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري (اصلاح) ومدير عام مديرية دهر بمحافظة شبوة ياسر الغفيلي كل على حده..مستمعاً منهما مستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود التنموية وإرساء مبادئ وقيم الدولة التي تسعى السلطة المحلية بحضرموت برئاسة محافظ المحافظة إلى تحقيقها.

وأشاد الفريق الركن علي محسن صالح بأبناء الإقليم ووقوفهم إلى جانب الدولة والشرعية ورفضهم لأي سلطات فوضوية وغير قانونية..مؤكداً ، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، بأن فخامة رئيس الجمهورية يولي المحافظة والإقليم بشكل عام اهتماماً بالغاً حيث كانت زيارته الأولى بعد العاصمة المؤقتة عدن هي إقليم ومحافظة حضرموت بهدف تنمية وتطوير المحافظة وبما يؤسس للدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم ومنها إقليم حضرموت.

وعبرا وكيل المحافظة ومدير مديرية دهر عن تقديرهما لاهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونائبة..مؤكدين بأن أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية يسعون لتجسيد قيم المواطنة الحقيقية التي تحرص على أمن واستقرار المجتمع.

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