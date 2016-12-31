إرث ‘‘جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية‘‘ ينقذ طالب يمني من السجن في روسيا بـ سبب ‘‘القات‘‘

قال رئيس رابطة الاعلاميين اليمنيين فهد الشرفي ان تلقى رسالة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الاستاذ عبدالملك المخلافي رعاه الله بخصوص قضية الطالب عبدالله غسيس المحتجز في روسيا و هي كالتالي :

وطبقا للشرفي فإن آخر اخبار قضية الطالب غسيس هي أن السفارة في موسكو تسلمت مذكرتين واحدة من وزارة الداخلية والاخرى من وزارة الخارجية الروسية .. كلا المذكرتين تؤكدان انه لا يمكن اطلاق الطالب وهو رهن التحقيق وسيتم محاكمته ، لكن وبموجب اتفاقية قديمة بين الاتحاد السوفيتي واليمن الديمقراطية الشعبية وهي سارية المفعول حتى اليوم وتنص على تبادل المحكوم عليهم من البلدين فبالامكان ان يقضي غسيس عقوبة السجن المحددة في حكم المحكمة في اليمن شرط ان تتقدم وزارة العدل اليمنية بطلب ذلك .

وعليه سنقوم يوم الاحد بابلاغ وزارة العدل بذلك استعدادا للحكم وحتى تتقدم بالطلب لايصاله لسفارتنا في موسكو ..

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