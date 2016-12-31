منذ
مواطن من شبوه يتبرع بقيمة سيارته لشراء ذخائر لـ اللواء 19 مشاة
  تبرع مساء اليوم الجمعة 30/ديسمبر مدير الإدارة الفنية بصندوق النظافة بمدينة عتق ناصر بن سالم بن سالمين القفيش الخليفي بقيمة سيارته نوع فيتارا موديل 94 لشراء ذخائر لصالح قوات اللواء 19 مشاة والمقاومة الجنوبية المرابطة في مدينة بيحان والتي تخوض معارك ضارية مع مليشيات
منذ 11 دقيقه
‘‘بن حبريش‘‘ يحصل على تأييد الجنرال الأحمر لأقليم حضرموت
  أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام القيادة السياسية بتلبية متطلبات إقليم حضرموت الذي عكس نموذجاً رائعا للانحياز لخيار السلم وخيار الدولة، حضرموت الخير والتسامح والمحبة والعلم.   جاء ذلك خلال لقائه بوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء
منذ 18 دقيقه
إرث ‘‘جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية‘‘ ينقذ طالب يمني من السجن في روسيا بـ سبب ‘‘القات‘‘
  قال رئيس رابطة الاعلاميين اليمنيين فهد الشرفي ان تلقى رسالة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الاستاذ عبدالملك المخلافي رعاه  الله بخصوص قضية الطالب عبدالله غسيس المحتجز في روسيا و هي كالتالي :   وطبقا للشرفي فإن آخر اخبار قضية الطالب غسيس هي أن السفارة في
منذ 24 دقيقه
دعوات جنوبية عاجلة لدعم جبهات بيحان وعسيلان بشبوة
  دعا اعلاميون ومقاومون وناشطون جنوبيون، الى دعم جبهات بيحان وعسيلان شبوة، التي يقدم فيها الجيش والمقاومة الجنوبية تضحيات جسيمة، ويحقق انتصارات متواصلة، سعيا لطرد مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح .   وتشهد جبهات بيحان وعسيلان بشبوة، معارك مستمرة، في ظل تقدم مستمر
منذ 26 دقيقه
صرف مرتبات 200 ألف شخص من منتسبي جيش المقدشي والأمن
  أنجزت اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف مرتبات ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن في كافة المناطق العسكرية على امتداد الوطن، تسليم مرتبات لأكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي"إن هذا الرقم المحقق حتى الان في صرف مرتبات
الرئيسية اخبار المحافظات إرث ‘‘جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية‘‘ ينقذ طالب يمني من السجن في روسيا بـ سبب ‘‘القات‘‘
اخبار المحافظات

إرث ‘‘جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية‘‘ ينقذ طالب يمني من السجن في روسيا بـ سبب ‘‘القات‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - موسكو -
السبت 31 ديسمبر 2016 09:27 صباحاً

 

قال رئيس رابطة الاعلاميين اليمنيين فهد الشرفي ان تلقى رسالة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الاستاذ عبدالملك المخلافي رعاه  الله بخصوص قضية الطالب عبدالله غسيس المحتجز في روسيا و هي كالتالي :

 

وطبقا للشرفي فإن آخر اخبار قضية الطالب غسيس هي أن السفارة في موسكو تسلمت مذكرتين واحدة من وزارة الداخلية والاخرى من وزارة الخارجية الروسية .. كلا المذكرتين تؤكدان انه لا يمكن اطلاق الطالب وهو رهن التحقيق وسيتم محاكمته ، لكن وبموجب اتفاقية قديمة بين الاتحاد السوفيتي واليمن الديمقراطية الشعبية وهي سارية المفعول حتى اليوم وتنص على تبادل المحكوم عليهم من البلدين فبالامكان ان يقضي غسيس عقوبة السجن المحددة في حكم المحكمة في اليمن شرط ان تتقدم وزارة العدل اليمنية بطلب ذلك .

 

 وعليه سنقوم يوم الاحد بابلاغ وزارة العدل بذلك استعدادا للحكم وحتى تتقدم بالطلب لايصاله لسفارتنا في موسكو ..

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة