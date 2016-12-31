دعوات جنوبية عاجلة لدعم جبهات بيحان وعسيلان بشبوة

دعا اعلاميون ومقاومون وناشطون جنوبيون، الى دعم جبهات بيحان وعسيلان شبوة، التي يقدم فيها الجيش والمقاومة الجنوبية تضحيات جسيمة، ويحقق انتصارات متواصلة، سعيا لطرد مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح .

وتشهد جبهات بيحان وعسيلان بشبوة، معارك مستمرة، في ظل تقدم مستمر للقوات الجنوبية، وسيطرتها على مواقع مهمة، خلال معارك الحسم التي بدأت منذ ثلاثة ايام، وتحقق فيها تقدم كبير.

وأكد الاعلاميون والمقاومون الجنوبيون، الى ان جبهات بيحان وعسيلان، تعاني من نقص في العتاد والسلاح النوعي، وان اللواء 19 مشاه والمقاومة الجنوبية، بحاجة لحملة دعم وطنية، من مختلف ابناء الجنوب في الداخل والخارج، ومن قوات التحالف العربي. مؤكدين ان النصر قاب قوسين او أدنى، ويجب رفد الجبهات بالدعم الكافي سواء بالعتاد او بالمقاتلين.

مشيدين بالتضحيات التي يقدمها ابطال القوات الجنوبية في بيحان وعسيلان، ومختلف الجبهات الجنوبية الحدودية، مؤكدين ان تحرير ما تبقى من مناطق حدودية جنوبية، ستكون رسالة قوية للداخل والخارج، بترسيم حدود الجنوب،واستكمال تحرير وتطهير الاراضي الجنوبية من اي تواجد لمليشيات الاحتلال والغزو.

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