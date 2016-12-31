صرف مرتبات 200 ألف شخص من منتسبي جيش المقدشي والأمن

أنجزت اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف مرتبات ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن في كافة المناطق العسكرية على امتداد الوطن، تسليم مرتبات لأكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي"إن هذا الرقم المحقق حتى الان في صرف مرتبات المؤسسة العسكرية والأمنية في كل المناطق، يعد انجازا قياسيا من قبل اللجان الوزارية والفرعية المكلفة التي تبذل جهود استثنائية ومميزة في هذا الجانب، خاصة وأنها تؤسس أيضا لقاعدة معلومات وبيانات محدثة وموثوقة ودقيقة للجيش الوطني سيتم الاعتماد عليها في الفترة القادمة".

وأضاف بادي "أن ذلك يأتي في إطار خطط الحكومة الشرعية لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس وطنية وعلمية وفقا لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبعيدا عن فساد وعبث وسلبيات الماضي في هذا الجانب، والتي يدفع الشعب اليمني أثمانا باهظة جرائها حاليا، ولن يتم السماح بتكرار ذلك مرة أخرى".

وأكد أن لجان صرف المرتبات مستمرة في أداء واجباتها حتى الانتهاء من عملية الصرف لجميع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية وفي كافة المناطق العسكرية، وحرص الحكومة على معالجة أية اشكالات أو صعوبات تعترضها أولا بأول .. مثمنا الدعم الكبير المقدم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لمساعدة الحكومة الشرعية في هذا الاطار، ضمن دورها العروبي والشجاع والاصيل بتلبية النداء والوقوف الى جانب الشعب اليمني في استعادة دولته المختطفة من عصابات التمرد والانقلاب، ومشروعها التخريبي العابر للحدود.

وأشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة الشرعية، لديهم رؤية واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالجيش والأمن، وأن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية بعيدة عن الطابع العائلي والقبلي أو الحزبي والمناطقي والمذهبي، ولباسها الأوحد هو الوطن ولا شيء سواه.

وحيا المتحدث باسم الحكومة عالياً كل ما يسطر أبطال الجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الشعبية من بطولات وتضحيات خالدة، في مواجهة الانقلاب الوحشي الدموي لمليشيا الحوثي وصالح، والتصدي لمشروعها الطائفي الذي سقط أمام تماسك وصمود ومقاومة ورفض الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني.

وأكد بأن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تضحيات أولئك الابطال الميامين الذين وقفوا بشجاعة واستبسال للدفاع عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري وحاضر ومستقبل الوطن واجهاض مشروع الانقلابين وداعميهم الهادف إلى النيل من أمن واستقرار اليمن ودول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

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