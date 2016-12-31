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جنود اللواء 19 مشاة بعسيلان يطالبون لجنة الرواتب بشراء ذخائر بمرتباتهم

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
السبت 31 ديسمبر 2016 09:16 صباحاً

 

طلب أفراد اللواء 19 مشاة مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر من اللجنة التابعة للمنطقة الثالثة والمختصه بتوزيع الرواتب بشراء ذخائر بمستحقاتهم. ويأتي ذلك في ظل معاناة اللواء 19 من إنعدام الذخائر التي تجعلهم يستمرون في مواصلة المعارك.

وتحدث مصدر باللواء 19 مشاة لـ شبوه برس - بأن أفراد اللواء طلبوا من لجنة صرف الرواتب شراء ذخائر من رواتبهم الخاصة وأنهم لا يريدون مال وإنما يريدون ذخيرة من أجل مواصلة معارك تحرير مدينة بيحان من مليشيات الأحتلال التابعة لـ الحوثي والمخلوع. الجدير بالذكر أن المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أوقفت الدعم اللوجستي على اللواء 19 مشاة في حادثة أثارت الغضب بصفوف أفراد اللواء 19.

 

ويتكون اللواء 19 مشاة من أفراد ينتمي جميعهم إلى الحراك الجنوبي ويرابطون في بيحان منذ عامين مواجهين مليشيات الأحتلال بإمكانيات ضعيفة وقدموا العديد من الشهداء والجرحى وخلال معارك تحرير بيحان حرروا عدداً من المواقع الاستراتيجية التي كانت بقبضة الميليشيات .

 

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