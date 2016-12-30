المتقاعدون في عهد السفلة و الأنذال

ها هو انقضي شهر ديسمبر لعام 2016م ، و سوف يكون الاحد القادم الاول من يناير 2017م ، و متقاعدي حضرموت من المدنيين لم يستلموا مستحقاتهم لآخر شهر من سنة 2016م .

و كما هو معلوم و في كل بقاع الدنيا ، يستلم المتقاعدون مستحقاتهم أول كل شهر ، و هذا يعني أن ما سوف يستحقوه في اول يناير هو مرتب شهر يناير و ليس مرتب شهر ديسمبر الماضي ، و هذا يعني أنه تمت سرقة مرتب شهر كامل من قوت عيال هذا المتقاعد البائس في عهد الانذال و السفلة من المعنيين بلأمر . من المؤكد أن هذا العمل الدنئ في حق المتقاعدين ليس عملا عفويا ، اذ أن المتقاعد (الجنوبي) لا تخفئ معاناته على أحد حتى في افضل حالات و استقرار الاوضاع ، فلماذا تزيدها عسفا و اضطهادا و قهرا بالسرقة المفضوحة ان لم تكونوا سفلة و انذالا .....؟؟؟؟؟

*- سالم مفلح – المكلا

الخميس 29 ديسمبر2016م

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