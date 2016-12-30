اصابة شقيق مديرعام شرطة شبوه بعتق بشبوه ومقتل مواطن بسبب هذا الحادث

أصيب ظهر اليوم الجمعة علي الدحبول العولقي شقيق مديرعام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول باطلاق ناري عليه من قبل مسلحين مجهولين قرب سوق القات وسط مدينة عتق . ..

وأفادت مصادر محلية لـ شبوه برس - أن مجهولين يستقلون سيارة هليكس غمارتين هم من قاموا باطلاق النار على شقيق مديرعام شرطة شبوة. . وحتئ اللحظة لم يعرف هوية المهاجمين، بينما تم نقل المصاب علي آلدحبول إلى مدينة المكلا بعد إجراء له الإسعافات الأولية في مستشفئ عتق ، حيث أصيب بعدة طلقات نارية

الدحبول تعرض للرصاص أثناء قيادته سيارته الخاصة مما جعله يفقد السيطرة عليها ويصدم المواطن خالد الدحبول الخليفي واصابته اصابة خطرة استدعت نقل الخليفي الى المكلا للعلاج . والد خالد "أحمد سعيد الدحبول الخليفي" بعد سماعه نبأ اصابة أبنه تحرك من عدن الى المكلا وتعرض أثناء سيره لحادث مروري تسبب بوفاته .

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