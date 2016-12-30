محافظ شبوة أحمد حامد لملس في وقت قياسي ستكون منطقة العلياء بيحان تحت سيطرة أبطال الجيش والمقاومة

قال محافظ محافظ شبوة أحمد حامد لملس إن معركة بيحان اليوم مختلفة عن سابقاتها ، فهناك خطّة عسكرية محكمة وقيادة موحّدة وانسجام بين مختلف التشكيلات العسكرية المشاركة في المعركة . وأكّد لملس في سياق المقابلة التي أجراها معه رئيس التحرير أن منطقة العلياء بيحان ستكون بيد أبطال الجيش والمقاومة في وقت قياسي بالقريب العاجل ، مشيرا إلى أن الأبطال قد حرّروا مواقع الهجر وأجزاء من حيد بن عقيل وستحكم السيطرة على بقية أجزاء الحيد وصولا لتحرير مدينة العلياء بأقرب وقت ممكن .

وأرجع المحافظ لملس " لجولدن نيوز " أسباب تأخر الحسم إلى نقص العتاد والإمداد ، مضيفا أن تدخل الرئيس عبدربّه منصور هادي يوم أمس وإعطائه توجيهات نافذة بضرورة توفير الذخائر والعتاد المطلوب مكّن المقاتلين من التقدّم السريع وتحقيق انتصارات نوعية .

المحافظ أحمد حامد لملس استعرض جملة من القضايا الرئيسة في محافظة شبوة والوطن عموما مثل قضايا الأمن والوضع في مناطق الإمتياز النفطي وكذا نتائج لقائه بالرئيس هادي . وستنشر المقابلة كاملة خلال الساعات القادمة .

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