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موسوعة ‘‘بلاد الحضارمة‘‘ للمصورة سوزان باعقيل بمعرض جدة للكتاب

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شبوه برس - خاص - جدة
الجمعة 30 ديسمبر 2016 07:01 صباحاً

 

احتضن جناح  وزارة الثقافة والاعلام بمعرض جدة للكتاب الذي نظم في الفترة من 15-25 ديسمبر الجاري  موسوعة  بلاد الحضارمة للمصورة السعودية ذات الاصول الحضرمية سوزان باعقيل .

وقالت باعقيل  وهي اول فوتوغرافية  وأول مصورة محترفة عربية  في حديثها عن موسوعة الحضارمة انها  وثقت  مدن وقرى حضرموت اصل الحضارة في الجزيرة العربية وهي المكلا وتريم وسئيون ومدينتي شبام والهجرين التاريخيتين ، إضافة الى  وادي دوعن اﻷيمن واﻷيسر المعروفان بمناظرهما الطبيعة الخلابة والبيوت ذات الطراز المعمارية المميزة.

وشملت الموسوعة  اكثر من الف صورة في ثلاثة مجلدات  تحكي عن اﻹنسان الحضرمي بكل تاريخه المتد عبر التاريخ بأسمائه وعاداته وامكنته، فضلا عن توثيقه بالصورة والتفاصيل الدقيقة عن التراث الحضرمي بالمعلومات اﻹحصائيه الموثقة بالمراجع و المسح الاساسية في حضرموت وتراثها ومسيرتها.

واضافت باعقيل في حديثها للزميل صالح عسكول استغرقت  تنفيذ هذه الموسوعة بعد عشر سنوات من العمل المضنى وصدرت باللغتين العربية واﻹنجليزية وتقول انها جزء من الهوية الحضرمية على حد وصفها للموسوعة التي ستكون مرجعا وارشيف تاريخي للاجيال الحضرمية في الداخل والخارج .

يذكر ان المصورة سوزان باعقيل قد قامت بزيارات عديدة لحضرموت والتقطت بعدستها الرائعة عدد كبير من الصور لمدن وارياف حضرموت في الساحل والوادي.

وتمتلك باعقيل خبرة واحتراف لاكثر من 25 عاما في مجال التصوير ودرست فن التصوير الفوتوغرافي بكلية ميامي دايد بولاية فلوريدا الامريكية وتخرجت عام 1983م وحصلت على اكثر من 30 جائزة على المستوى المحلي والعربي والدولي وشاركت في معارض محلية ودولية وهي حاليا مراسلة معتمدة لوكالة رويترز العالمية بالمملكة العربية السعودية .

وكانت سوزان  باعقيل قد اصدرت من قبل موسوعة بعنوان حرف من الجزيرة العربية وتحدثت فيها بالصورة والتعليق عن الحرف اليدوية والتراثية.

 

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