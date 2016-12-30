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نقطة حضاتهم شرقي مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت تضبط قاطرة محملة بمعدات عسكرية

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شبوه برس - خاص - ساحل حضرموت
الجمعة 30 ديسمبر 2016 07:00 صباحاً

 

تمكنت نقطة حضاتهم شرقي مديرية الريدة وقصيعر البوابة الشرقية  لحضرموت  صباح اليوم الخميس 2016/12/29م بقيادة سعيد مبارك عيظة العمقي قائد النقطة  من ضبط  قاطرة كانت قادمة من المهرة إلى حضرموت تحمل على متنها زيت الطعام  وإثناء عملية التفتيش وجد تحته  كميات كبيرة من تفجيرات وحشوات صواريخ  ، ومخازن آليات  .

وتم ايقافها في النقطة وتم تسليمها إلى قائد مديرية الريدة وقصيعر

ويُعتقد ان هذه القاطرة كانت متجهة إلى صنعاء لتعزيز قوات الحوثي والمخلوع  صالح  بالذخيرة

 

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