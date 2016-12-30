نقطة حضاتهم شرقي مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت تضبط قاطرة محملة بمعدات عسكرية

تمكنت نقطة حضاتهم شرقي مديرية الريدة وقصيعر البوابة الشرقية لحضرموت صباح اليوم الخميس 2016/12/29م بقيادة سعيد مبارك عيظة العمقي قائد النقطة من ضبط قاطرة كانت قادمة من المهرة إلى حضرموت تحمل على متنها زيت الطعام وإثناء عملية التفتيش وجد تحته كميات كبيرة من تفجيرات وحشوات صواريخ ، ومخازن آليات .

وتم ايقافها في النقطة وتم تسليمها إلى قائد مديرية الريدة وقصيعر

ويُعتقد ان هذه القاطرة كانت متجهة إلى صنعاء لتعزيز قوات الحوثي والمخلوع صالح بالذخيرة

اتبعنا على فيسبوك