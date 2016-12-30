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اخبار المحافظات

الجزيرة وصناعة الرعب : قتال السعودية وقصف مدنها بمساعدة الجنوبيين ودولة الامارات.

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 30 ديسمبر 2016 06:57 صباحاً

 

عاجل ..كلمة تمتاز الجزيرة القطرية بها دون غيرها ..

برامج الرعب بصور ملائكية ... من احمد منصور وبرنامجة بلا حدود الى سري للغاية ليسري فودة الى سامي حداد واكثر من راي من استوديو الجزيرة بــ لندن ...

عرج على ماتشاء الى ان تصل الى الاتجاة المعاكس برنامج طير السعد (غراب البين ) لــ فيصل القاسم ..

لا اخفي حقيقة انبهاري بشاشة الجزيرة طول الفترة الماضية ..

انطلقت ثورة شعب الجنوب العربي بالعام 2007م ...كانت الجزيرة تعيش بكوكب اخر تجاة الجنوب .

 

حضر ربيع العرب فتحول الى خريف ..

الجزيرة تخرج الاخوان المسلمين من سراديب العمل السري الى دهاليز السياسة ولسان حالها يقول حان وقت قطاف الثمار في بلاد العرب .

 

المواطن العربي يصرخ مابين مؤيد لما تقوم بة القناة ورافض لذلك ...

اليوم تترسخ لدي قناعة ان تلك القناة اخرجت الاخوان من سراديبهم ليس من اجل تنصيبهم حكامآ بل من اجل اعادتهم الى السراديب مرة اخرى لقرن من الزمن .

ذهبت القناة القطرية الى البرامج شبية بملفات المخابرات من مقتل ابو عمار الى التذكير بمرحلة هواري ابومدين وكيف قتل  قبل ذلك وغيرهما ..

 

ابهرتنا بــ غاندي الهندي ومانديلا افريقيا .. عرجت على خجل الى ألليندي تشيلي واسهبت في ذكرالسفاح بونشية ومن يشبهة في العالم .

لا انتصارات للعرب بل الهزائم وحكام الطغاة على شاشة الساحرة ...

 

السلاح المنهوب في اليمن اخر اصدارتها .

تلك الحلقة الوثائقية التي اسست بصورة اخرى لرعب لمن لا تودهم الدوحة .

 

الرسالة الاولى .

صواريخ ايران وكوريا الشمالية البالغ مداها 800 كيلو متر ..

رسالة اعلامية الى شعب المملكة دون غيرهم بعد عامين من الحرب لايزال صالح والحوثي قادرين على ضربكم بالصواريخ . فماذا حقق التحالف العربي بقيادة الرياض ..!

 

الرسالة الثانية .

الجنوب ودولة الامارات .. من خلال جنرال معسكر بدر كانت تلك  الرسالة وقائد قوات الاحتياط سمير الحاج .

اعطيت البراءة لــ صالح وعلي محسن .

وزير الدفاع السابق  محمد ناصر احمد .هو من ساعد الحوثيين على التوسع .

بل يردف قائد معسكر بدر . عبدالله الصبيحي بالقول ..ان تهريب الاسلحة يتم عبر البحر وان المكان المتوقع للتهريب ميناء عصب في دولة اريتريا  .. لم يكن عصب الميناء فقط بل منطقة عصب . فمن يتواجد هناك ...!! ابناء الجنوب والقوات الاماراتية . رسالة واضحة  ايران ترسل السلاح الى الانقلابيين من اجل قتال السعوديه وقصف مدنها بمساعدة الجنوبيين ودولة الامارات.

 

لم تكتفي الجزيرة بقول الصبيحي بل واصلت ايصال الرسائل حيث جعلت من ميناء الشحر بحضرموت احد موانئ التهريب ...وتجاهلت ميناء خصب العماني وجزيرة مصيرة العمانية .. وميناء نشطون بمحافظة المهرة الجنوبية الواقع تحت سيطرة قوات محمد القاضي (من سنحان ) واحد اتباع عفاش .

 

اخيرآ ..

الاحمر والزنداني وغيرهم من حزب الاصلاح ليسوا اخوان مسلمين انما مقاولين لمن يدفع ولكون وجودهم يحمل رسالة ان قمنا بفضح اخوان مصر وغيرها فالحل يكمن في ان يعود تحالف المؤتمر والاصلاح ومن خلاله سيكون نايف البكري وصلاح باتيس ومايو وعشال رجال الاخوان المزعومين وليس ياسين القباطي وغيره من  قيادة الاخوان  .

 

قتل الوعي لدى المواطن  العربي من خلال شاشة يبغضها البعض ويحبها البعض الاخر..

مابقي من قنوات العرب فلسان حالها يقول  ماقال دريد ابن الصمة .

وهل أنا إلا من غزية إن غـوت غويت  وإن ترشد غزيـة أرشد.

 

*- خضر محمد الوليدي

 

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