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ميليشيات الحوثي وصالح تفشل في فك الحصار عن مسلحيها في عسيلان

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الجمعة 30 ديسمبر 2016 04:49 صباحاً

 

احبط الجيش والمقاومة الشعبية، هجوما لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة فاشلة لفك الحصار على ما تبقى من مسلحيهم في مديرية عسيلان محافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكري لـ شبوه برس - ان ابطال اللواء 19 مشاة، تصدوا لهجوم عنيف شنته المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، لفك حصاره في الجهة الغربية من منطقة " حيد بن عقيل" الاستراتيجي و"طوال السادة".

ولفت الى ان التحالف العربي كان له دور كبير في افشال الهجوم الكبير للمليشيا فيما تمكنت مدفعية الجيش من دك مواقع الانقلابيين، في مدينة النقوب.

 

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