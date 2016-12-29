منذ
طائرات من دون طيار تقتل مسلحين يتبعون القاعدة في البيضاء
  لقي أربعة مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة الارهابي حتفهم اليوم بعد استهدافهم من قبل طائرة من دون طيار تتبع سلاح الجور الأمريكي في محافظة البيضاء شمالي البلاد.   وكان المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أثناء استهدافهم من قبل الطيران بصاروخين في منطقة أمضار التابعة لمديرية
منذ 4 دقائق
حادث مروري يحبط عملية تهريب أسلحة لعناصر القاعدة من البيضاء الى عدن
  افشل حادث مروري  عملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر تنظيم القاعدة في اليمن  وقع  مسا ء امس في طريق العرقوب  بشقرة محافظة ابين  أبين شمال شرق عدن. وذكرت مصادر إن الانقلابيين قاموا بعملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر القاعدة في أبين، عبر شاحنة نقل كبيرة، تم وضعها بشكل
منذ 8 دقائق
تلك هي شبوة الحقيقية...
  شكلت الانتصارت الحاسمة التي تحققت في جبهتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة ضد مليشيات الغزو والانقلاب نقلة نوعية في تغيير ميزان القوى لصد هذه الجماعة الانقلابية السلالية المهووسة بأحقية استعباد خلق الله تحت مزاعم الانتماء السلالي والتفوق العرقي والحق الإلهي.    ليست
منذ 10 دقائق
حمار شرعية سهيل يُشغِل الجنوبيين عن انتصارات بيحان
  مع كل انتصار نوعي ينجزه الجنوبيون بدمائهم، تلجأ أجهزة إعلام الشرعية الشمالية إلى صناعة أخبار غرائبية بقصد اصطياد المتابع الجنوبي واشغاله بها وابعاده عن ما ينبغي أن يهتم به .   صانعوا الأخبار المحترفون في قنوات الشرعية الشمالية باتوا يعرفون جيدا من أين تؤكل كتف الحالة
منذ 15 دقيقه
بيحان .. ثبات وصمود وتضحيات غالية تعجل بقدوم يوم النصر !
  نتابع بكل فخر وتقدير الإنتصارات المتتالية التي تحرزها المقاومة الجنوبية والجيش في بيحان الباسلة والتي تؤكد العزيمة والإصرار المصحوب بموقف وطني ٱصيل ومتجذر في نفوس ٱهلنا الٱبطال في هذة الرقعة الغالية من جنوبنا الحبيب وهي التي كانت دوما عنوانا رئيسيا من عناوين الصمود
الرئيسية اخبار المحافظات حادث مروري يحبط عملية تهريب أسلحة لعناصر القاعدة من البيضاء الى عدن
اخبار المحافظات

حادث مروري يحبط عملية تهريب أسلحة لعناصر القاعدة من البيضاء الى عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 29 ديسمبر 2016 06:25 مساءً

 

افشل حادث مروري  عملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر تنظيم القاعدة في اليمن  وقع  مسا ء امس في طريق العرقوب  بشقرة محافظة ابين  أبين شمال شرق عدن.

وذكرت مصادر إن الانقلابيين قاموا بعملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر القاعدة في أبين، عبر شاحنة نقل كبيرة، تم وضعها بشكل مخفي تحت أكياس دقيق، لتتعرض الناقلة لحادث مروري في عرقوب شقرة، ما تسبب في انفجار الأسلحة والمتفجرات نتج عنه مقتل شخصين وإصابة ثالث كانوا على متن الشاحنة.

 

وبحسب موقع "24" الاماراتي نقلا عن مصدر أمني في عدن، إنّ الناجي الوحيد من الانفجار أدلى باعترافات أكدت أن الناقلة قادمة من محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الانقلابيين والجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لم تستطع كشف الأسلحة، التي أخفيت بطريقة سرية، وأنه لولا الحادث لوصلت هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في عدن.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة