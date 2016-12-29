حادث مروري يحبط عملية تهريب أسلحة لعناصر القاعدة من البيضاء الى عدن

افشل حادث مروري عملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر تنظيم القاعدة في اليمن وقع مسا ء امس في طريق العرقوب بشقرة محافظة ابين أبين شمال شرق عدن.

وذكرت مصادر إن الانقلابيين قاموا بعملية تهريب أسلحة ضخمة لعناصر القاعدة في أبين، عبر شاحنة نقل كبيرة، تم وضعها بشكل مخفي تحت أكياس دقيق، لتتعرض الناقلة لحادث مروري في عرقوب شقرة، ما تسبب في انفجار الأسلحة والمتفجرات نتج عنه مقتل شخصين وإصابة ثالث كانوا على متن الشاحنة.

وبحسب موقع "24" الاماراتي نقلا عن مصدر أمني في عدن، إنّ الناجي الوحيد من الانفجار أدلى باعترافات أكدت أن الناقلة قادمة من محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الانقلابيين والجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لم تستطع كشف الأسلحة، التي أخفيت بطريقة سرية، وأنه لولا الحادث لوصلت هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في عدن.

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