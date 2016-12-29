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الخميس 29 ديسمبر 2016 06:19 مساءً

حمار شرعية سهيل يُشغِل الجنوبيين عن انتصارات بيحان

أنور التميمي
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مع كل انتصار نوعي ينجزه الجنوبيون بدمائهم، تلجأ أجهزة إعلام الشرعية الشمالية إلى صناعة أخبار غرائبية بقصد اصطياد المتابع الجنوبي واشغاله بها وابعاده عن ما ينبغي أن يهتم به .

 

صانعوا الأخبار المحترفون في قنوات الشرعية الشمالية باتوا يعرفون جيدا من أين تؤكل كتف الحالة الشعبية الجنوبية ، باتوا أخبر منّا بذواتنا التوّاقة بشغف لتتبع فضائح الخصم أكثر من الإشتغال على انجازاتنا وتسييجها وحمايتها من المتربصين بها .

 

فمنذ معركة (( ذات الطبول )) ومعلّقة المخلافي : الطبل أصدقُ إنباءا من الكتب ، مرورا بحمار مقاومة تعز واحتفائية تكريمه الهوليودية ، ثم بسباس الدمار الشامل الذي أخرج المليشيات من جحورها في تعز ، وصولا إلى ( حمار سهيل المفرمت ) سنجد إن هذه الكرامات الشرعية تتزامن مع تحقيق انتصارات نوعية في الجنوب ، مما يجعلنا نعتقد يقينا إن الغرض من ذلك هو حرف الوجهة وسرقة حالة شعورية جنوبية تصلح لشحذ الهمّة الوطنية .

 

ورغم إن الإخبار عن كرامات (شرعية الشمال ) يعرّضها للسخريّة والتندّر من قبل الجنوبيين ، إلّا إن مسألة كهذه لاتؤرق شرعية الشمال في شي ، لأنها تعرف جيدا بأن المزاج الشعبي الجنوبي لايتقبّل شرعيتهم في كل حالاتها سوى بالحمير والبسباس والطبول أو بدونها .

 

لذا فإن مايهم صانعو الأخبار هو إشغال الجنوبيين عن الأحداث والبطولات الكبرى التي يسطرونها بدمائهم .

أبطال بيحان وشبوة عموما يسطّرون مجدا عظيما بأروحهم ودمائهم ويحققون انتصارات نوعية تضاف إلى سفر المجد الجنوبي التليد ، فلنسخّر أقلامنا لنصرتهم ولنترك أخبار الحمير لعتّالي الزيف الإعلامي .

 

قد يقول قائل إن تناولنا لهذه الفضائح هو من باب التشهير بالخصوم عبر عقد مقارنات بين البطولات الحقيقية التي يجترحها الجنوبيون ومهازل شرعية المقدشي وسهيل ، ولكن حتى وإن كانت هذه دوافعنا للتعاطي الناقد الساخر مع خبر شرعية الحمير ، فإننا في كل الأحوال سنصيب أبصارنا وبصائرنا بحرقة بسباسهم العابر للشاشات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي فلانبصر بعدها  فخ الحمار الطبّال .

 

 

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