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عميد متقاعد يحذر من وجود عناصر عسكرية مواليه للمخلوع في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 29 ديسمبر 2016 10:39 صباحاً

 

قال عميد متقاعد جنوبي أن لديه معلومات مؤكدة أن اﻻفراد اللي استلموا رواتبهم من عدن وهم من تعز واب يتجمعون في العريش بعمارة الزغروري كلهم من اﻻمن العام وخفر السواحل من غير اللي من اﻻمن المركزي , وعبر عن خشيته اخشى ان يحصل شي اكبر مما نتوقع .

 

وقال العميد علي محمد السعدي في منشور على حائطه الخاص : أن تواجدهم في عدن يشكل خطر على الامن ويجب تجميعهم بسرعه وترحيلهم وتحذيرهم من العوده الى عدن مرة اخرى وفي حالة رفضهم يجب مقاومتهم ...

 

ونقل السعدي تعليق لمراقب محايد قوله عن هذه الواقعة :

 السؤال من الذي استدعاهم؟  هل معالي وزير الداخلية ام غيره؟ 

نعم هناك شيء يجري في عدن خطير جدا جدا  يستهدف  استقدام النفوذ الحوث عفاشي اﻻيراني ...

 

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