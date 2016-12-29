محافظ عدن يفتتح المعرض الدولي للحضارة الإسلامية

دشن محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي صباح اليوم الأربعاء فعاليات المعرض الدولي الذي ينظمه نادي عدن للتصوير بعنوان الحضارة الإسلامية في المجلس التشريعي بكريتر .

وقام المحافظ الزبيدي بقص شريط افتتاح المعرض الذي تشارك فيه 20 دولة عربية وإسلامية برفقة مدير اللواء شلال شائع وعدد من مسؤولي السلطة المحلية بعدن.

وبعد الافتتاح قام اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة واللواء شلال شائع مدير أمن عدن بتوقيع رسالة الشكر والتقدير لجميع المصورين العرب المشاركين في المعرض الدولي الذي تشهده عدن خلال الفترة من 28 ديسمبر 2016 وحتى 2 يناير 2017 .

وبعد ذلك طاف اللواء الزبيدي ومدير الأمن ومسؤولي السلطة المحلية والامنية بالعاصمة عدن في أروقة المعرض للاطلاع على أبرز المعالم الإسلامية في الوطن العربي الإسلامي الذي وثقتها عدسات ابرز والمع المصورين العرب .

وفي ختام الجوالة للمعرض القى الزبيدي كلمة بالمناسبة قال في مستهلها يسعدنا اليوم أن ندشن فعاليات المعرض الدولي الذي تحتضنه العاصمة عدن بعنوان الحضارة الإسلامية وبمشاركة دول عربية وإسلامية .

وأضاف الزبيدي أن احتضان عدن لهذا المعرض الدولي يأتي ضمن جهود شبابنا في تنشيط الحركة الثقافية في عدن الحضارة والريادة والمدنية .

وزاد لقد كانت منارة للابداع والثقافة ورمز للتعايش والتسامح والمدنية وها هي اليوم تعود من جديد الريادة واستعادة مكانتها المرموقة بعد أن عمل نظام المخلوع صالح والميليشيات على تدمير الثقافة والمعالم الأثرية في عدن .

وقال إن تدشين المعرض من المجلس التشريعي بكريتر هذا المعلم التاريخي الذي يعد من آثار ومعالم العاصمة عدن الضاربة في أعماق التاريخ .

وتابع من هذا المكان نؤكد أن عدن لن تنهض وتستعيد ريادتها ومكانتها المرموقة بين الأمم إلا من خلال ابداعات الشباب وتنشيط الحركة الثقافية ونحن في قيادة السلطة المحلية سنكون إلى جانب أي مبادرات شبابيه من شأنها أن تعيد للمدينة اعتبارها .

وفي فعالية التدشين قام نادي عدن للتصوير بمنح الدرع التذاكري للمحافظ عيدروس الزبيدي تقديرا لرعايته لفعاليات النادي ودعمه اللامحدود في إنجاح المعرض الدولي وتنشيط الحركة الثقافية بعدن ودعم المبادرات الشبابية والمبدعين .

ويأتي المعرض الدولي الذي تحتضنه العاصمة عدن لأول مرة بعنوان الحضارة الإسلامية بمشاركة 20 دولة خليجية وعربية وإسلامية ويضم 105 صورة ويستمر للفترة من 28 ديسمبر 2016 وحتى 2 يناير 2017 وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء ولمدة 5 أيام متتالية .

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