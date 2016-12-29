العميد مسفر الحارثي يدلي ببيان بشأن شهداء الامس واليوم ويستنكر تلغيم جثث الشهداء من قبل المليشيا الانقلابية

اصدر العميد مسفر ناصر الحارثي قائد اللواء19مشاة سابقا ببيان اعرب فيه عن تعزيته لجميع اهالي الشهداء من جنود اللواء19مشاة واستنكر ما قامت به مليشيا الحوثي والمخلوع صالح من تلغيم جثث الشهداء الذين استشهدوا اليوم في جبهة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان بيحان شمال غرب محافظة شبوة واليكم البيان الذي حصل عليه "شبوه برس" :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

ببالغ الأسى والحزن العميقين تلقيت نباء استشهاد عدد من ابطال اللواء 19 مشاة والمقاومة المساندة له اثناء خوضهم معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وعفاش الداعشية الارهابية وقد كان كل الابطال من قيادة وضباط وصف وحنود اللواء 19 وابطال المقاومة يتقدمون لايابهون الموت يدوسون حقول الالغام ويواجهون القناصة غير مبالاين وهمهم الاكبر هو تحرير بيحان من رجس تلك العصابات الماجورة التي تخلت عن الدين وتخلت القيم والاخلاق..

انني لا اجد سوى ان اعزي نفسي اولا واعزي قائد اللواء 19 مشاة واركان حربة وكل ضباط وافراد اللواء وابطال المقاومة في شهداء يوم امس وكذا اعزي اهالي وذوي الشهداء الابطال سائلا الله عز وجل ان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وان يتقبلهم شهداء ويسكنهم فسيح جناته..

ولا اغفل هنا العمل الاجرامي الوحشي الذي قامت به عصابات وعملاء واذناب ايران من عمل تفجير جثث الشهداء بعد زراعتها بعبوات شديدة الانفجار وتفجيرها عن بعد..

فما حدث للشهيد البطل محمد حسين سعد الحارثي وغيرة من تفجير لجثثهم

عمل لم تقم به بني صهيون.. وان مثل هذة الاعمال هي تحدي سافر وواضح للمواثيق والاعراف الدولية ..اما الاديان السماوية فهذة العصابات اصبحت لاتملك من الاديان والاعتراف بالالوهية سوى شعارهم قاتلهم الله ولعنهم..

ان جثث الشهداء واسرى وجرحى الحروب حرصت الاديان السماوية والقوانين الدولية على الحفاظ عليهم ورعايتهم ومعاملتهم معاملة انسانية وعدم انتهاك حقوقهم..

وفي الاخير اوجة كلمة الى الابطال في اللواء19 والمقاومة فاقول.. اياكم ان يصيبكم احباط او يأس بسبب الخذلان وعدم توفير كل ماتحتاجون اليه من اسلحة ومعدات عسكرية وذخائر فلا تيأسوا بل ارفعوا من هممكم ومعنوياتكم المعهودة فانتم من استخدم السلاح الابيض في معارككم ضد العدو اصمدو ولا تجعلوا دماء زملائكم تذهب هدرا

ولكم خير مثال في اخ وزميل لكم هو البطل المغوار علي صالح محمد شليل الحارثي الذي ضحى باغلا واحب مايملك اثنين من ابنائه في دقائق ولم يتراجع او ينهار كما بلغني ان هذا الرجل في هذا الموقف الشديد.. ان الابتسامة لم تفارق محياه لكي يرفع من معنويات الجميع ويقول لم نقدم شي بل لازال لدينا الكثير سوف نقدمة من اجل تحرير بيحان..

في الاخير اسال الله ان يثبتكم ويسدد رميكم وينصركم وباقي الوحدات والزملاء المشاركين الى جانبكم..

اخيكم وصديقكم

مسفر ناصر سيف الحارثي

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