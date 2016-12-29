الزبيدي يلتقي بقيادة المنطقة الحرة بلعاصمة عدن ويحذر من البسط العشوائي

قام الأخ/ اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن صباح يوم الأربعاء يرافقه اللواء شلال علي شائع مدير امن محافظة عدن بزيارة المنطقة الحرة عدن بكالتكس .و كان في استقبالهم الأخ/حسن الحيد رئيس المنطقة الحرة عدن ومدراء عموم الدوائر فيها .

تأتي هذه الزيارة مترافقة مع بدء حملة ضد البسط على أراضي المنطقة الحرة بطرق غير مشروعة .

وفي هذا اللقاء أكد الأخ المحافظ عزم السلطة السياسية والسلطة المحلية لإعادة عدن لوضعها الطبيعي كمنطقة حرة وأشار إلى ان مايجري من بسط غير شرعي على أراضي المنطقة الحرة سيكون هدفا لنا ولن نتوانى عن مواصلة حملتنا ضد كل التجاوزات.

مضيفا بالقول :" قمنا ببداية حملتنا لهذا اليوم بضبط عدد من الآليات التي يتم استخدامها بعمليات البسط وسنلاحق المتسبيين ومن يقفون وراء هذه الأعمال وسنضبطهم ونقدمهم إلى القضاء لنيل عقابهم الرادع.

ونتطلع إلى استعادة عدن وحضارتها ودورها الريادي في المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب .

ومن جانبه أكد اللواء شلال على شائع على ضرورة ضبط امن عدن وتحقيق الأمان بما يساهم بتشجيع نموء الاستثمارات مطمئنا الجميع ان الجهات الأمنية لديها معرفة تامة بجميع جوانب الاختلالات والمتسببين بها.

مضيفا :" سوف نعمل جميعا على ان استعادة كامل أراضي المنطقة الحرة .

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن الحيد عن امتنانه لهذه الزيارة وحرص محافظ العاصمة ومدير الأمن فيها على تصحيح الأوضاع وحل القضايا المعيقة لنشاط المنطقة الحرة بما يمكنها من تثبيت وجودها والسير وفق الخطط الموضوعة.

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