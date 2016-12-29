منذ دقيقتان
عميد متقاعد يحذر من وجود عناصر عسكرية مواليه للمخلوع في عدن
  قال عميد متقاعد جنوبي أن لديه معلومات مؤكدة أن اﻻفراد اللي استلموا رواتبهم من عدن وهم من تعز واب يتجمعون في العريش بعمارة الزغروري كلهم من اﻻمن العام وخفر السواحل من غير اللي من اﻻمن المركزي , وعبر عن خشيته اخشى ان يحصل شي اكبر مما نتوقع .   وقال العميد علي محمد السعدي
منذ 12 دقيقه
محافظ عدن يفتتح المعرض الدولي للحضارة الإسلامية
  دشن محافظ العاصمة عدن  اللواء عيدروس الزبيدي  صباح اليوم الأربعاء فعاليات المعرض الدولي الذي ينظمه نادي عدن للتصوير  بعنوان الحضارة الإسلامية  في المجلس التشريعي  بكريتر  . وقام المحافظ الزبيدي بقص شريط افتتاح المعرض الذي تشارك فيه 20 دولة عربية
منذ 15 دقيقه
العميد مسفر الحارثي يدلي ببيان بشأن شهداء الامس واليوم ويستنكر تلغيم جثث الشهداء من قبل المليشيا الانقلابية
  اصدر العميد مسفر ناصر الحارثي قائد اللواء19مشاة سابقا ببيان اعرب فيه عن تعزيته لجميع اهالي الشهداء من جنود اللواء19مشاة واستنكر ما قامت به مليشيا الحوثي والمخلوع صالح من تلغيم جثث الشهداء الذين استشهدوا اليوم في جبهة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان بيحان شمال غرب محافظة شبوة
منذ 19 دقيقه
الزبيدي يلتقي بقيادة المنطقة الحرة بلعاصمة عدن ويحذر من البسط العشوائي
  قام الأخ/ اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن صباح يوم الأربعاء يرافقه اللواء شلال علي شائع مدير امن محافظة عدن بزيارة المنطقة الحرة عدن بكالتكس .و كان في استقبالهم الأخ/حسن الحيد رئيس المنطقة الحرة عدن ومدراء عموم الدوائر فيها . تأتي هذه الزيارة مترافقة مع بدء حملة
منذ 22 دقيقه
سياسي جنوبي : فشل عصابات صنعاء في إلغاء كل ما هو عربي جنوبي بعد حرب 1994م
  قال باحث سياسي جنوبي : حاولت عصابات صنعاء ان تعمل بكل قوتها على إلغاء كل ما هو عربي جنوبي بعد حرب 1994م ثقافيا وتاريخيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال محاولاتها إحلال قيم صنعاء القادمة من القرون الوسطى مدعومة باستعراض قوتها العددية.   وقال الأكاديمي والباحث
الرئيسية اخبار المحافظات الزبيدي يلتقي بقيادة المنطقة الحرة بلعاصمة عدن ويحذر من البسط العشوائي
اخبار المحافظات

الزبيدي يلتقي بقيادة المنطقة الحرة بلعاصمة عدن ويحذر من البسط العشوائي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 29 ديسمبر 2016 10:22 صباحاً

 

قام الأخ/ اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن صباح يوم الأربعاء يرافقه اللواء شلال علي شائع مدير امن محافظة عدن بزيارة المنطقة الحرة عدن بكالتكس .و كان في استقبالهم الأخ/حسن الحيد رئيس المنطقة الحرة عدن ومدراء عموم الدوائر فيها .

تأتي هذه الزيارة مترافقة مع بدء حملة ضد البسط على أراضي المنطقة الحرة بطرق غير مشروعة .

 

وفي هذا اللقاء أكد الأخ المحافظ عزم السلطة السياسية والسلطة المحلية لإعادة عدن لوضعها الطبيعي كمنطقة حرة وأشار إلى ان مايجري من بسط غير شرعي على أراضي المنطقة الحرة سيكون هدفا لنا ولن نتوانى عن مواصلة حملتنا ضد كل التجاوزات.

مضيفا بالقول :" قمنا ببداية حملتنا لهذا اليوم بضبط عدد من الآليات التي يتم استخدامها بعمليات البسط وسنلاحق المتسبيين ومن يقفون وراء هذه الأعمال وسنضبطهم ونقدمهم إلى القضاء لنيل عقابهم الرادع.

 

ونتطلع إلى استعادة عدن وحضارتها ودورها الريادي في المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب .

ومن جانبه أكد اللواء شلال على شائع على ضرورة ضبط امن عدن وتحقيق الأمان بما يساهم بتشجيع نموء الاستثمارات مطمئنا الجميع ان الجهات الأمنية لديها معرفة تامة بجميع جوانب الاختلالات والمتسببين بها.

مضيفا :" سوف نعمل جميعا على ان استعادة  كامل أراضي المنطقة الحرة .

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن الحيد عن امتنانه لهذه الزيارة وحرص محافظ العاصمة ومدير الأمن فيها على تصحيح الأوضاع وحل القضايا المعيقة لنشاط المنطقة الحرة بما يمكنها من تثبيت وجودها والسير وفق الخطط الموضوعة.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة