سياسي جنوبي : فشل عصابات صنعاء في إلغاء كل ما هو عربي جنوبي بعد حرب 1994م

قال باحث سياسي جنوبي : حاولت عصابات صنعاء ان تعمل بكل قوتها على إلغاء كل ما هو عربي جنوبي بعد حرب 1994م ثقافيا وتاريخيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال محاولاتها إحلال قيم صنعاء القادمة من القرون الوسطى مدعومة باستعراض قوتها العددية.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في منشور على حائطه الخاص : لم يفكر حكام صنعاء بعقولهم بل فكروا بجيوبهم تدفعهم الى ذلك همجيتهم وجهلهم ان القوة لم ولن تكون عبر التاريخ هي العامل الحاسم الوحيد في فرض رؤى أي قوة على الآخرين.

لهذا اندفع جميع اليمنيين حكاما ومستوطنين كلا حسب مستواه في عملية تفيٌد في الجنوب ونهب بل و باستعلاء المنتصر ظنا ان ذلك سيكون هو المآل الأخير للأمور في الجنوب.

غير أنهم تناسوا ان هناك شعب لا يقبل الضيم ولو من اقرب الاقرباء فها هو اليوم يسترد أرضه ويرى ثمار نضاله تظهر على طريق طرد عصابات الغزاة القادمين من اليمن.

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