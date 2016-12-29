منذ
توجيهات رئاسية بإلزام مصافي عدن عدم بيع الديزل لتجارالنفط وإلغاء مخصصات مسؤولين سابقين ومشائخ
  أكد مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية ان الرئيس عبدربة منصور هادي وجه حكومة الوفاق  بإلزام شركة  مصافي عدن بالتوقف الفوري  عن بيع المشتقات النفطية  لأي  من تجار النفط  . وقال المصدر  ان هذا التوجيه  يأتي  من الرئيس هادي عقب الجهود  التي بذلتها قيادة
منذ 13 دقيقه
المقاومة الجنوبية تتقدم و تسيطر على مواقع جديدة في بيحان شبوه
  تمكنت المقاومة الجنوبية المسنودة بوحدات من اللواء 19 مشاة من السيطرة على مناطق جديدة في مديريات بيحان بمحافظة شبوه حتى وقت مبكر من مساء يوم الأربعاء في ثاني أيام إنطلاق حملة عسكرية كبرى رغم المعاناة في التسليح والغذاء والنقل التي يعانيها رجال اللواء 19 ورجال القمقاومة
منذ 15 دقيقه
يا بن منصور.. الحسم والنصر لا تحققه (حكومة سمــــــاسرة)
  كان يجب على الرئيس ” عبدربه منصور هادي خاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة ” عسكريا وسياسيا” كان يجب عليه أن يتولى جميع الأمور بنفسه شخصيا ! كان يجب على الرئيس أن يعرف تاريخ كل وزير وكل مسؤول عسكري كان أو مدني ! يتم تعيينه بقرار جمهوري من قبل الرئيس … للأسف
منذ 16 دقيقه
هـادي في حضرمـوت ليس هـادئاً
  وصل رئيس الدولة الشرعية مطلع هذا الأسبوع إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وبرفقته رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشارو الرئيس. لا أحد يعرف كنه هذه الزياره حيث لم يسمح للأعلام بتغطيتها. لقاءات مكتفة ومستمره مع القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بحضرموت ساحلاً
منذ 41 دقيقه
وسقطت آخر قلاع الدّان الحضرمي : المعلم عوض سالم حيمد بارماده
  ودّعت مدينة سيئون عامة وحي القرن خاصة احد رموز معالمة البناء و أحد رموز الدان الحضرمي فقد إنتقل إلى جوار ربّه صباح هذا اليوم الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438هـ الموافق 27 ديسمبر 2016م المعلّم عوض سالم حيمد بارماده عن عمر ناهز المائة عام . المرحوم المعلّم : عوض سالم حيمد بارماده ولد
الرئيسية مقالات هـادي في حضرمـوت ليس هـادئاً
مقالات
الخميس 29 ديسمبر 2016 08:10 صباحاً

هـادي في حضرمـوت ليس هـادئاً

علي احمد باعيسى
مقالات أخرى للكاتب
كفى عسكرة الحياة المدنية
السير مع الزفة لن يوصلنا للهدف
إزالـة العشوائي أو محاسبة المتسبب فيه
المؤتمر الحضرمي الجامع
حضرموت ... الأنطلاقة
المؤتمر الحضرمي الجامع
مديرية غيل باوزير سياسياً
أريد عامر يصلّحنا فرقز عيونه وفزّعنا
نبض الشارع ومحاكاة الواقع
حضرموت … قوة .. عزيمة وإرادة

 

وصل رئيس الدولة الشرعية مطلع هذا الأسبوع إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وبرفقته رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشارو الرئيس.

لا أحد يعرف كنه هذه الزياره حيث لم يسمح للأعلام بتغطيتها. لقاءات مكتفة ومستمره مع القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بحضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء. لم يتسرب من نتائجها شيئاً سوى خطاب الرئيس مع هذه القيادات التى تركز في أرسال أربع رسائل لكل من مجلس الأمن ووزير خارجية أمريكا ثم التحالف العربي إلى سكان المحافظات المحرره وغير المحرره وأخيراً إلى مواطني حضرموت خاصة تلك التى نتناولها بأيجاز.

 

الحمد لله أنه أعترف بالظلم والتهميش الذي وقع بالمحافظة خلال السنوات الماضية وستعوّض مستقبلاً في أطار اليمن الأتحادي المكون من سته أقاليم. لم يستطع أخفاء أنزعاجه من تشكيل قوات النخبة الحضرمية العسكرية وأستحقاقات حضرموت من البترول والأشراف على سير العمل في الشركات النفط العاملة في حضرموت. وأخيراً مؤتمر حضرموت الجامع .

 

جاءت هذه الزياره إلى حل هذه المعضلات الثلاث التى تراها الدولة خطراً على الشرعية وأنقلاباً آخر عليها. هدف الزياره زعزعة الثقة في الحضارم والتهديد بأن حضرموت لا تخص شخص أو أشخاص.

المهمة القادمة في مواجهة ذلك تكمن في تعزيز الوحده الحضرمية في الداخل والخارج من أجل أخذ أستحقاقات حضرموت التى تمكنها من البناء والأعمار. على الحضارم التمسك بالمرتكزات الثلاثة ويعتبرها خط أحمر. لأول مره توحدت حضرموت من الداخل والخارج علينا الحفاظ على ذلك وتعزيزه مستقبلاً.

 

حضرموت شبت عن الطوق وأختارت طريقها المتميز. حضرموت لا تقبل المساس بقادتها التنفيذية والعسكرية الذين جاءوا في الظروف الصعبة من أجل رخاء حضرموت. أنهم يحملوا أكفانهم بيد وحضرموت باليد الأخرى .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال