الحبشي :حضرموت تحضى بآفاق وعدة للانطلاق والبناء

أكد علي الحبشي ،رجل الأعمال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن حضرموت يجب أن تأخذ زمام المبادرة والانطلاق نحو البناء والتقدم ،و أن وقت الهبة الحضرمية هو الآن ،والذي لن يتأتى إلا بالتعليم الرامي إلى رفع القدرات واستخراج مكنوناته .

حيث قال الحبشي في منشور له عنونه "بحضرموت الأمل ": بصراحة شديدة في الوقت الذي أصبحت فيه عملية النهوض والبناء في بلدي عسيرة وبعيدة المنال على الأقل في هذا الوقت المنظور اشعر أن هناك فرصة وآفاق واعدة للانطلاقة والبناء في بعض المناطق من بلدي ، هذه المناطق يجب أن تخطو خطوات بناءة في عملية النمو والتقدم سريعا جدا دون انتظار ، هذه ليست نظرة انعزالية أو انفصالية كما يحلو للبعض أن يطلقها

وأضاف الحبشي ،ولاشك أن حضرموت على رأس هذه المناطق ، وان الهبة الحضرمية الآن مطلوبة ، يجب أن تعود حضرموت إلى جذرها الأساسي وتستعجل النهوض هناك فرصة للتغير واللحاق بركب الأمم ، كل المقومات موجودة في حضرموت ،الإنسان الأرض ، والثروة وقبل هذا السمت الحضرمي المتحفز دوما للريادة والقيادة وهناك آلاف الشواهد لدينا من تاريخ حضرموت وأهلها .

وتابع الحبشي ، ليس عيبا أن تأخذ حضرموت زمام المبادرة والانطلاقة نحو البناء والتقدم فهي بهذا الفعل إنما تقول للرابضين في قاع الأرض من أبناء هذا الوطن انهضوا لم يعد هذا المكان مناسبا لكم كفى نكوصا وعيشا في ظلمات التخلف والجهل ، حضرموت بنهضتها سوف تعطي أنموذجا يحتذى به في سائر الأرض اليمنية وسوف تكون القاطرة التي تقود البلاد إلى قمة التطور والآفاق الرحبة لصالح الإنسان في هذه البلاد الذي انتظر طويلا حتى كاد أن يبيض كاحله .

مؤكداً على ذلك من خلال التعليم حيث قال الحبشي ،إذا أرادت حضرموت أن تضع أولى لبنات صرح تطورها الشامخ عليها أولا أن تعيد صياغة منهجية التعليم ، التعليم ، التعليم أولا التعليم المبني على رفع قدرات الإنسان واستخراج مكنونات قوته حتى ينطلق في عملية البناء على أسس صلبة بعيد عن الغش والفكر المغلوط، فالتعليم المبني على قوة المعرفة والابتكار السمة الراسخة في الإنسان ، حضرموت التعليم أولا .

الجدير بالذكر أن الدعوه التي أطلقها الحبشي في منشورة تتزامن مع زيارة المشير الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي تواكب مع عدة نجاحات يجري تشيدها في حضرموت بحضور فخامة الرئيس عبد ربه منصورة هادي ومحافظ محافظة حضرموت اللواء بن بريك .

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