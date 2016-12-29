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الهلال الأحمر الإماراتي يستجيب لنداء استغاثة من نازحي منطقة الغبر ويقدم خيم ايواء وسلال غذائية وأدوية

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 29 ديسمبر 2016 07:38 صباحاً

 

استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لاستغاثة عاجلة أطلقتها عدد من الأسر النازحة التي تركت منازلها في منطقة الغبر بمديرية بروم ميفع ونزحت الى منطقة ربب أحدى قرى المديرية.

وتأتي القافلة التي تحتوي على ملابس شتوية وسلال غذائية وخيام وادوية، ضمن عشرات المبادرات و المشاريع التي تنفذها الهيئة بحضرموت وشبوة لتخفيف معاناة المواطنين فيها، حيث تعاني هذا الاسر من عدم توفر اهم مقومات الحياه من مستشفيات ومدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات واتصالات من ظروف سيئة.

و تفقد وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي ومعه مدير عام مديرية بروم ميفع الأستاذ صلاح عبدالله الباص، النازحين وتعرّف على أحوالهم والتماس معاناتهم التي لحقت بهم، واستمعوا الى شرح مفصل عن أوضاعهم واحتياجاتهم، وتقديم لهم هذا المساعدات العاجلة .

وقال مدير عام مديرية بروم ميفع الأستاذ صلاح عبدالله الباص ، إن قافلة المساعدات جاءت في توقيتها نظراً للظروف المأساوية التي تعاني منها هذا الأسر التي اطرت لترك منازلها نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطقهم.

 

وأعرب عدد من الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدعم القيم على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي ستخفف من معاناة الأسر المشردة في المديرية.

هذا وقد جددت تلك الأسر النازحة دعواتها الى السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى إيجاد حلول عاجلة لهم، تراعي ظرفهم الصعبة .

*- بروم ميفع – علي الجفري – تصوير احمد بانافع

 

 

 

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